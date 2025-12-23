王ADEN校唱臭臉後拍片挨轟公審學生 台北跨年演出被取消！本人緊急發聲

新生代男歌手王ADEN在校唱表演遇到學生突然上台跳舞，當場中斷演出擺臭臉，事後上傳影片挨轟公審學生，遭網友出征到台北跨年演出被取消。對此，他本人發聲了。（圖／焦正德攝）

新生代男歌手王ADEN以帥氣形象又會創作，擄獲許多年輕女粉絲的心，還曾入圍過金曲獎新人，進而獲得許多校園演唱工作機會。近日王ADEN在某高中演出，有學生突然上台與他一起跳舞，但他當場蹲在一旁擺臭臉，事後拍影片稱不在意卻截掉學生道歉畫面，有人認為他刻意帶風向害學生被攻擊，此舉引發網友不滿出征。而王ADEN原本在台北跨年有演出機會，今（23）日遭到取消，他本人也緊急發聲了。

因為校唱臭臉又公審學生事件，王ADEN原定在台北跨年演唱的工作機會已被取消，對此，他也透過社群發聲明，解釋發影片的本意只是檢討自己的臨場反應，也強調沒有帶風向要粉絲去傷害學生，他會重新檢視自己在表達上的問題。最後王ADEN則表示，未來不會在社群回應相關事件，希望這件事情到此結束。對於跨年演出機會被取消方面，聲明中則未有任何回應。

回顧這起爭議，王ADEN在校唱因學生突然上台跳舞而擺臭臉，事後又疑似公審學生的行為，引發大批網友不滿，他原定會在台北跨年晚會演出，也出現民眾透過社群發文表示，「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，希望觀傳局能評估王ADEN是否適任在跨年晚會演出。

而觀傳局第一時間發文回應，「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告，我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，沒多久便在留言區表示，「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

王ADEN聲明全文：

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

再次感謝大家

王ADEN

愛騰音樂有限公司

