王ADEN校唱臭臉炎上！跨年演出被取消 小S預言成真

（記者周德瑄／綜合報導）歌手王ADEN近日因校唱爭議引發炎上，導致台北與宜蘭跨年演出接連遭到取消。他在桃園高中演出時，因不滿女同學上台熱舞而拒唱，事後發文回應被批沒誠意。隨後網友挖出他2年前上節目的片段，當時主持人小S直言他講話聽起來像沒內涵的人，神預言評論讓大批網友瘋狂朝聖，引發網路熱烈討論。

圖／網友挖出王ADEN2年前參與小S主持節目的片段進行對照。（翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

這起事件源於王ADEN在桃園某高中校園演唱時，一名女同學突然衝上台熱舞，他隨即表現出不悅神情並蹲在地上停止演唱。事後他將這段影片上傳至社群平台Threads表示感到傻眼，雖然他在貼文中呼籲粉絲不要攻擊該名學生，但網友認為他刻意剪輯影片帶風向，行為流於表面且欠缺大器，導致輿論風向一面倒轉而批評其臨場反應與事後處理方式。

廣告 廣告

隨著爭議擴大，民眾紛紛向政府單位陳情，要求撤換其演出名單。目前台北市與宜蘭市已先後宣布取消王ADEN的跨年晚會表演資格，就連雲林科技大學的聖誕演唱會也傳出正在協換表演藝人，王ADEN因這次風波一口氣丟失3場大型重要演出，損失相當慘重。

在演藝事業重挫之際，網友翻出他2年前錄製節目小姐不熙娣的片段。當時小S在聊天過程中，犀利指出王ADEN說話的音色偏扁，更當面開玩笑形容他講話的感覺很像沒內涵的人。當時這段話僅被視為綜藝效果，沒想到如今與校唱爭議對照，讓網友紛紛湧入影片下方留言，稱讚小S是演藝圈的最強預言家，準確看穿藝人的本質，相關影片的點閱率也因此再次攀升。

更多引新聞報導

全台急凍！大陸冷氣團影響 中部以北清晨低溫12度上下

王ADEN罷唱掀網暴風波 女學生低調暖回應惹網友心疼

