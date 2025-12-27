王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪

記者蔡維歆／台北報導

創作歌手王Aden再被點名「排場過大」。（圖／翻攝自王Aden IG）

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌，現在環境已經不如已往！王Aden怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」

孫德榮過去曾一手打造眾多天王天后，如今看到最近的王ADEN校唱翻車風波以及朱孝天爭議，孫德榮拍影片評論表示：「不得不駡的假大牌，現在環境已經不如已往！王Aden怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。 F4朱孝天原本就是戱內最不紅，最不被注意的人，有臉大放厥辭，批評東指責西，你不知道人家是在幫你嗎？ 現在都是你們倆的最高光時刻，也是要離開的最佳時機，再見不留。」

廣告 廣告

朱孝天頻頻失言。（圖／翻攝自朱孝天IG）

不少網友紛紛留言很有共鳴：「孫爸爸就是很正直」、「講的超級中肯！！演藝界娛樂業，是個職業工作做得好才有觀眾！」、「孫總就是剛」。而宜蘭市公所稍早也公告《2026璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會卡司調整消息，原定參與演出的歌手王ADEN，將改由華語樂壇實力派女神陳芳語（Kimberley）接力開唱。市公所表示，為確保晚會精采程度，已積極洽請廠商邀請陳芳語助陣，希望透過她極具爆發力的歌聲，帶領宜蘭市民一同迎接新的一年。

更多三立新聞網報導

還比香蕉哥哥小1歲！翁立友「跟阿信同年」公布真實年紀 全場嚇傻

才驚認「已當爸」！許志豪世紀婚宴照震撼流出 新娘超狂身分曝光

錄影前突爆意外濺血！女星當場崩潰掩面痛哭 「尷尬畫面」全被拍

宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了

