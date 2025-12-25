王ADEN校唱臭臉翻車！陳沂不忍酸「因禍得福」：大家被迫認識他

記者林汝珊／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。對此網紅陳沂發表看法，直言自己也是在這波討論中才認識對方，也表示王ADEN某種程度上「也算因禍得福」。

王ADEN臭臉事件重創演藝事業。（圖／愛騰音樂有限公司提供）

陳沂直言，真正承受最大壓力的，其實是「從頭到尾都很無辜的女學生」，呼籲網友應適可而止，不要再將輿論矛頭指向未成年學生，避免造成二次傷害。

最後，她語帶諷刺地補充，王ADEN在某種程度上反倒「因禍得福」，「本來很多人根本不知道他是誰，現在反而大家都被迫認識了。」她也坦言自己試聽了對方的作品後直呼「就……那樣，不太懂」。

