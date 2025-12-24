王ADEN校唱臭臉蹲地！教官痛批「從沒看過這種藝人」 點出他3大問題

記者趙浩雲／台北報導

歌手王ADEN日前在桃園某高中進行校園演唱會時，因為一名女同學上台熱舞遭打斷表演，他當下蹲下並擺出臭臉，還把整段過程公開在自己社群，引發輿論炸鍋，認為王ADEN舉動像在帶領網路公審女學生，事後接連被取消台北、宜蘭的跨年演出。對此曾在該高中服役的前教官就不忍發文，點出王ADEN的三個問題，表示他經歷多場校園演唱會，藝人對學生的互動都是親切回應，從來沒有看過這樣態度的藝人。

前教官認為該事件可以從三個層面做分析，就演唱會而言，耶誕演唱會是學生繳費花錢請藝人來表演，學生是主體，演出本質並不是個人演唱會，「只因有學生突然上台熱舞就影響藝人的演出與情緒，甚至直接在幾千人面前當場擺臭臉蹲在那耍脾氣，未免太不專業與敬業？」

王ADEN被女同學打斷，當場臭臉蹲地。（圖／翻攝自IG）

就藝人的部分，藝人的演出與創作本就需要群眾的支持，演出有學生喜愛，還興奮到衝上台共舞，那表示藝人的人氣與成功，應該是因受到肯定而非常開心，即便是出於意料之外的狀況，但絕對有更圓融與風度的應對方式與學生互動，國內外藝人已有太多前車可鑒。

就學生的部分，前教官指出，他12年的教官生涯參與無數場校園演唱會，認為藝人跟學生一樣都是人，「誰知道未來在舞台上熱舞的這個學生會不會是下一個EJAE（金恩在）？」並不忍向王ADEN喊話「別忘了你也曾經是個在舞台下仰望藝人渴望成名的學生！」

前教官認為，女同學可能因為誤會才被拱上台，雖然影響到原本節目的規劃，但這對活動本身無傷大雅，「同學是上去與藝人熱舞互動，不是上去亂、拉布條、強抱強拉藝人或丟東西，本意是良善的！」希望女同學不要因此內心受到影響，對於王ADEN部分，他對王ADEN前途看好，應該要思考未來遇到突發狀況該如何用更親民的方式處置，才能展現出身為一位偶像藝人應有的胸襟。

