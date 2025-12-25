王ADEN校唱臭臉陷爭議 女學生街舞老師「還原暖心真相」

新生代歌手王ADEN在桃園某高中進行校唱時，一名女學生突然衝上台熱舞，王ADEN當場臭臉蹲地場面變得尷尬，事後他在網路轉發相關影片，被質疑是在公審女學生。對此，該名女學生的街舞老師發聲還原真相，表示女學生因為聽錯老師指示才衝上台熱舞。

王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁。（圖／翻攝王ADEN臉書）

爭議起因於王ADEN日前在校園演出時，一名女學生衝上舞台與他一起跳舞，他當場擺起臭臉並蹲在一旁，被認為情緒管理不佳。事後該名女學生道歉，王ADEN雖然轉發該影片並稱自己不在意，但附上一張「無言笑」的自拍照，遭網友批評是要帶風向讓網友去攻擊女學生，甚至有網友投訴他「霸凌粉絲」，事件延燒數日，王ADEN因此丟了台北、宜蘭跨年演出工作，雲林科大耶誕節表演也宣布換人。

對此，女學生的街舞老師說明，本來他想讓女學生站在台下跳舞，希望王ADEN能夠注意到她、CUE她上台，不過當下音樂很大聲、現場尖叫聲也大，所以女學生誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台，後續引起整個事件發生。

王ADEN 網霸風波持續延燒 。（圖／翻攝王ADEN IG）

老師表示，女學生回過神後發現不對勁，當下火速和王ADEN以及經紀人致歉，ADEN也很體諒跟他說「不要罵小朋友」，老師後續又帶著女學生向學校還有在場的藝人、經紀人以及工作人員致歉，同時也準備好面對外界的批評。

老師說，後續會陪女學生一起面對，接受大家的指教，不然會造成不可磨滅的陰影，最後他強調「謝謝王ADEN的體諒，不然大家不會知道，她真的一直在道歉，接下來就是接受大家的指教。」

