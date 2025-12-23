王ADEN校唱被亂入臭臉 吳宗憲「名場面」被挖：憲又贏

歌手王ADEN因為女學生亂入而蹲下擺臭臉，不少網友拿吳宗憲舉例。（圖／翻攝自吳宗憲臉書、王ADEN IG）





新生代歌手王ADEN（王淯騰）先前受邀到校園演出時，一名女學生無預警上台共舞，王ADEN見狀便蹲下擺臭臉，畫面曝光後，掀起網友不滿，風波延燒數日，台北跨年晚會也宣布取消他的演出。對此，有網友就挖出綜藝天王吳宗憲過去的例子，大讚「這時得讓大家知道憲哥臨危不亂」。

結束校園演唱後，王ADEN在社群發布事發影片，坦言自己受到女同學影響，因此想把最後沒跳的舞補給同學，同時也公開該名女學生道歉的截圖，希望大家不要攻擊對方，不過這個做法也引發反彈聲浪，甚至原訂將在台北101跨年演出也被取消。

不少網友湧入王ADEN的社群留言，不過有一名網友曬出吳宗憲2019年在台中麗寶樂園的跨年表演影片，當時他一邊演唱〈笨小孩〉一邊仍禮物給觀眾，突然一名黑衣男子直接將機車騎上舞台，還淡定的停車、脫下安全帽。

吳宗憲見狀也一頭霧水，「這位是送外賣的？怎麼會有這一段我不知道？」講完又繼續向台下發禮物，後來兒子鹿希派和主持人阿Ken緊急上台解圍，才結束這場鬧劇。事後，該名男子自稱是某私立大學學生，坦言會這樣做是因為「帥」，警方也依社會秩序維護法進行處分。

網友看完影片後紛紛留言，「這段真的超荒謬，每一次看都覺得憲哥臨危不亂超強，好險人也沒事」、「憲又贏，薑還是老的辣」、「這個超荒謬」、「這段雖然挺危險，但真的每次看每次笑瘋，史上最荒謬，這才是真正有氣度的藝人」。

