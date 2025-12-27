王Aden校唱遇狀況臭臉翻車！ 吳宗憲「6年前高EQ化解尷尬說話了」

吳宗憲時隔8年終於要在台北開唱，27日宣布帶著「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」在2026年3月29日唱進台北國際會議中心。近日歌手王Aden因為女同學意外闖上台跳舞，忍不住情緒直接蹲在旁邊把歌唱完，被視為是EQ低的表現，在輿論的壓力下，連帶跨年演出都一起沒了，當年吳宗憲在主持跨年時，面對突如其來的機車騎士，高EQ化解尷尬的表現，讓大家讚不絕口。

聊到近期校園演唱有女學生粉絲突然上台飆舞，讓表演歌手有些措手不及，導致臨場反應不周到的時事話題，曾經在2019年12月31日台中麗寶樂園跨年晚會上，吳宗憲也遇到歌迷騎機車上台事件，針對此事，吳宗憲說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」。

吳宗憲也預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「零尿點」！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導