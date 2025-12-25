王ADEN校唱風波延燒！女學生老師挺身「還原真相」

娛樂中心／饒婉馨報導

歌手王ADEN近日在高中活動演出，突遇一名女學生在老師鼓勵下上台共舞，但他當場秒變臉、中斷演出並蹲在一旁；事後拍片內容雖稱不在意，卻未放入學生鞠躬道歉畫面、還露出「謎之微笑」，被砲轟是帶頭公審未成年、更發動抵制；隨著爭議越演越烈，鼓舞女學生的老師也出面還原整起事件的細節。





王ADEN校唱臭臉風波延燒！女學生街舞老師出面「還原真相」：陪她面對

歌手王ADEN在校園演唱時，被突然衝上台的女學生打斷，當場臭臉蹲下，引起網友熱議。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_）

王ADEN近日的活動爭議持續在網路發酵，當事女學生的校內街舞老師對此也隨即還原事件細節，他表示自己是那名女學生的校內街舞老師，坦言該名學生是他的粉絲，常常在聽他的歌、練習歌曲編舞，原本自己的用意是讓女學生在台下跳，希望能藉此機會讓她被偶像注意到，有機會CUE她上台共舞，沒想到現場聲音太大，學生誤以為是在台上跳才衝上去。老師透露自己在事發當下也很驚訝，而學生興奮過頭回過神來才發現不對勁，他對此強調「當下真的是火速和王ADEN以及他的經紀人致歉」，還提到王ADEN真的很體諒，很認真的叮囑他不要責怪學生；隨後老師又帶著學生去和學校、其他在場藝人、工作人員道歉。

王ADEN校唱臭臉風波延燒！女學生街舞老師出面「還原真相」：陪她面對

老師出面還原事發當下的細節，表示自己會陪著學生面對所有指教。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_）

當事帶領老師在文末寫下，「我和女生（女學生）就正經聊接下來要面對的事情，一定要面對並接受大家的指教，才能對得起自已，不然真的會造成不可磨滅的陰影，我也會陪小朋友（女學生）面對，接下來就是接受大家的指教」，補充女學生事後也有一直主動道歉。儘管事件真相逐漸釐清，但此次爭議已對王ADEN的演藝事業造成實質衝擊；據悉，王ADEN原定的台北場跨年晚會演出名單已被除名，而宜蘭場的演出行程也隨之遭到取消，損失不小。目前網路輿論呈現兩極化反應，部分網友質疑身為專業藝人，面對突發狀況的臨場反應應更趨成熟穩重；另一派網友則對王ADEN表示同情，認為演出秩序遭突發插曲打亂，並非藝人單方面責任，且王ADEN在後續處理上展現的高度包容已屬不易。





