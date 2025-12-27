王ADEN校唱風波未歇！社團老師爆「撕女學生胸前口袋」辯稱傳統 遭校方停職調查

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

曾入圍金曲獎最佳新人的歌手王ADEN，近日因在校園演唱會時擺臭臉、公審女學生引發各界撻伐，導致跨年演出接連遭到取消。未料又延伸出案外案，該校社團老師遭PO出一段爆料影片，內容為「撕掉女學生胸前口袋」，還稱是學校畢業傳統，但卻遭畢業校友駁斥並非事實。對此，校方今（27）日發布聲明回應，該名老師因爭議行為已停職接受後續調查。

曾入圍金曲獎最佳新人的歌手王ADEN，近日因在校園演唱會時擺臭臉、公審女學生引發各界撻伐，導致跨年演出接連遭到取消。（圖／王ADEN IG）

王ADEN日前受邀前往桃園某高中進行演出時，表演途中一名女學生衝上台跳舞而受到影響，直接蹲在舞台旁邊擺臭臉、停止演唱，直到女學生意識到行為不妥，向他鞠躬致歉下台後，王ADEN才繼續起身演唱。

王ADEN事後發布影片解釋，當下原本準備「大跳」把氣氛推到最高點，卻因突發狀況被打斷，同時補上完整舞蹈段落要獻給學生們，更呼籲外界不要責怪女同學；但網友們並不買單，認為他是在公審未成年者；而拱女學生上台表演的社團老師也發聲解釋，本來只是讓她在台下跳，希望被藝人注意到，但學生卻誤會直接衝上台表演。

在風波持續延燒之際，該名社團老師再被翻出爭議，根據網上流傳的影片，他伸手將幾名畢業女學生制服胸前的口袋撕掉，並稱這是畢業傳統，不過已畢業的校友出面駁斥，學校根本沒有這種傳統，批評其行為很噁心。

對此，校方今（27）日發布聲明回應，事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，我們將持續守護其隱私，避免二次傷害。

校方指出，對於事件中因熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間，目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

