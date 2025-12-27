王ADEN校唱風波！街舞老師「拱生上台卻卸責」

新生代歌手王ADEN，日前到校園演出變成爭議。（圖／翻攝自王ADEN IG）





新生代歌手王ADEN，日前到校園演出變成爭議，導致他跨年、耶誕節等演唱活動全被取消。而當時鼓勵學生上台熱舞的街舞社團老師，也出面發聲還原經過。

歌手王ADEN〈雙重人格〉：「You make me having different personalities，我在這奮鬥，你卻當在玩遊戲。」

歌手王ADEN，日前到校園演唱，有女學生上台熱舞，他卻當場瞬間爆氣臉色大變，蹲坐在舞台邊不唱了引起爭議。

後續街舞社團老師還原經過，稱當時只是鼓勵學生表現，沒想到女學生誤解他的意思，才會闖上台。

隨著事件發酵，有網友爆料，街舞社團老師其實是親自把女學生送上台，還在一旁錄影。

有網友認為如果老師真的沒這打算，應該要立刻叫學生下台，而不是冷眼旁觀還拍影片，更被質疑事後發文，是在推卸責任，把矛頭指向女學生。

而這名老師不僅是全國大專院校熱舞比賽的評審，更被爆料長期遵循，撕畢業生制服胸前口袋的習俗，甚至連女學生也不例外。

相關事件引起批評聲浪，網友質疑老師行為不妥當，甚至有人喊話教育局應該介入調查。



