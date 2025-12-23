王ADEN校唱一半臭臉！跨年場遭取消…本尊回應了
娛樂中心／饒婉馨報導
歌手王ADEN於19日受邀至高中活動演出，沒想到過程中一名女學生在老師鼓勵下上台共舞，卻讓王ADEN當場中斷演唱並走到一旁蹲下、面露不悅，事後更將側拍影片剪輯後製，並加上謎之表情，被大批網友指責此舉是在帶風向引爭議，進而群起抵制要求其退出台北跨年晚會；對此，台北觀傳局於稍早正式宣布，王ADEN的台北跨年演出確認遭到取消。王ADEN於23日下午上傳聲明，針對此事件作出回應。
歌手王ADEN（左圖）表演到一半，被突然衝上台的學生影響，而直接中斷演唱、甚至在台上蹲下，神色明顯不悅。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_）
王ADEN表演到一半時，一名女高中生被老師拱上台開心地跳著其歌曲的舞蹈，然而此舉疑似引起王ADEN不滿，他一度中斷演唱、甚至直接走到旁邊蹲下擺臉，現場氣氛一度僵持，女學生熱情跳完後，在尷尬之餘直接向王ADEN行90度鞠躬禮，但王ADEN並未給予回應，直到女學生窘迫下台後，他才繼續唱完最後一段。他事後便將當下的影片剪輯後上傳到個人IG、Threads上，解釋自己因前面下雨已經沒有「大跳」了，在演唱最後一首歌時，準備將氣氛拉到最高準備「大跳」卻受干擾，並在影片中標註「傻眼中」等文字，引發外界質疑其行為等同對未成年歌迷進行公審，進而引發輿論撻伐。儘管他在影片結尾放上學生私訊他的道歉內容，並做出回應坦言「沒關係」，還是止不住大眾對這件事的不滿。
網友直接向觀傳局發出陳情訴求，表示希望將王ADEN（左圖紅框、右圖）的跨年演出取消。（圖／翻攝台北市政府官網、IG＠ademwang_）
有網友對此直接發文表示，「主旨：陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，還寫下陳情訴求「本人為台北市民，關注市政府主辦跨年晚會對青少年粉絲的正面影響。歌手王ADEN近日在桃園治平高中演唱會上，遇女學生衝台熱舞時停止表演、蹲地擺不悅表情，事後澄清影片遭批態度不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象」，接著說明「跨年晚會為台北市政府觀傳局主辦的大型公共活動，藝人應具高度專業與正面示範，此類行為若登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象。請觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。 建議排除不適任藝人，避免公共資源資助負面影響者」。
台北市觀傳局直接在留言區做出回應。（圖／翻攝自 Threads ＠rightgooo）
貼文曝光後，立刻引來逾66萬次瀏覽數、高達3.2萬人按讚，還有將近2300則留言，網友還在留言處附上台北市陳情官網連結。此爭議已延燒數日，而觀傳局也直接到該則貼文下留言聲明「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家」，過了2～3小時以後又再度更新進度表示「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」；留言狂吸1.1萬人按讚，網友也回應「嗯嗯，這個效率我覺得我認真繳稅有平衡了」、「謝謝台北市政府觀傳局還給我們一個乾淨的舞台」、「我台北市民，支持台北市政府重視寓教於樂的精神！」；不過也有網友認為「真心覺得他雖然白X白X的，但不至於封殺好嗎，根本太過頭了」、「那位妹妹如果又看見自己的偶像因為這件事引響到後續演出機會，會不會很自責」。
歌手王ADEN對此事件於23日在IG限時動態發出回應了。（圖／翻攝IG＠ademwang_）
針對這次事件，歌手王ADEN於23日在IG上傳了聲明：謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家。
原文出處：校園唱一半「她上台熱舞」王ADEN臭臉！遭檢舉跨年場泡湯…本尊親道歉
更多民視新聞報導
沒路用的人才會酒駕！網紅「7字國罵片」瘋傳
范姜彥豐「重新出發」！他揮別低潮：選擇更踏實的路
于朦朧墜樓滿3個月！全球連署「重啟調查」人數曝光
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 55
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 94
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 56
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 17
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 5 小時前 ・ 30
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 7 小時前 ・ 39
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 27
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 187
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17
福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！
娛樂中心／江姿儀報導37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。民視 ・ 2 小時前 ・ 3
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10