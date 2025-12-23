王ADEN校唱一半臭臉！跨年場遭取消…本尊回應了

娛樂中心／饒婉馨報導

歌手王ADEN於19日受邀至高中活動演出，沒想到過程中一名女學生在老師鼓勵下上台共舞，卻讓王ADEN當場中斷演唱並走到一旁蹲下、面露不悅，事後更將側拍影片剪輯後製，並加上謎之表情，被大批網友指責此舉是在帶風向引爭議，進而群起抵制要求其退出台北跨年晚會；對此，台北觀傳局於稍早正式宣布，王ADEN的台北跨年演出確認遭到取消。王ADEN於23日下午上傳聲明，針對此事件作出回應。













王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

歌手王ADEN（左圖）表演到一半，被突然衝上台的學生影響，而直接中斷演唱、甚至在台上蹲下，神色明顯不悅。（圖／翻攝自 IG ＠ademwang_）

王ADEN表演到一半時，一名女高中生被老師拱上台開心地跳著其歌曲的舞蹈，然而此舉疑似引起王ADEN不滿，他一度中斷演唱、甚至直接走到旁邊蹲下擺臉，現場氣氛一度僵持，女學生熱情跳完後，在尷尬之餘直接向王ADEN行90度鞠躬禮，但王ADEN並未給予回應，直到女學生窘迫下台後，他才繼續唱完最後一段。他事後便將當下的影片剪輯後上傳到個人IG、Threads上，解釋自己因前面下雨已經沒有「大跳」了，在演唱最後一首歌時，準備將氣氛拉到最高準備「大跳」卻受干擾，並在影片中標註「傻眼中」等文字，引發外界質疑其行為等同對未成年歌迷進行公審，進而引發輿論撻伐。儘管他在影片結尾放上學生私訊他的道歉內容，並做出回應坦言「沒關係」，還是止不住大眾對這件事的不滿。

王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

網友直接向觀傳局發出陳情訴求，表示希望將王ADEN（左圖紅框、右圖）的跨年演出取消。（圖／翻攝台北市政府官網、IG＠ademwang_）

有網友對此直接發文表示，「主旨：陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」，還寫下陳情訴求「本人為台北市民，關注市政府主辦跨年晚會對青少年粉絲的正面影響。歌手王ADEN近日在桃園治平高中演唱會上，遇女學生衝台熱舞時停止表演、蹲地擺不悅表情，事後澄清影片遭批態度不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象」，接著說明「跨年晚會為台北市政府觀傳局主辦的大型公共活動，藝人應具高度專業與正面示範，此類行為若登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象。請觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。 建議排除不適任藝人，避免公共資源資助負面影響者」。





王ADEN遭轟「公審女學生」 跨年場慘被踢掉…本尊發百字聲明止血！

台北市觀傳局直接在留言區做出回應。（圖／翻攝自 Threads ＠rightgooo）

貼文曝光後，立刻引來逾66萬次瀏覽數、高達3.2萬人按讚，還有將近2300則留言，網友還在留言處附上台北市陳情官網連結。此爭議已延燒數日，而觀傳局也直接到該則貼文下留言聲明「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家」，過了2～3小時以後又再度更新進度表示「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」；留言狂吸1.1萬人按讚，網友也回應「嗯嗯，這個效率我覺得我認真繳稅有平衡了」、「謝謝台北市政府觀傳局還給我們一個乾淨的舞台」、「我台北市民，支持台北市政府重視寓教於樂的精神！」；不過也有網友認為「真心覺得他雖然白X白X的，但不至於封殺好嗎，根本太過頭了」、「那位妹妹如果又看見自己的偶像因為這件事引響到後續演出機會，會不會很自責」。

王ADEN遭轟「公審女學生」 跨年場慘被踢掉…本尊發百字聲明止血！

歌手王ADEN對此事件於23日在IG限時動態發出回應了。（圖／翻攝IG＠ademwang_）

針對這次事件，歌手王ADEN於23日在IG上傳了聲明：謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。再次感謝大家。









原文出處：校園唱一半「她上台熱舞」王ADEN臭臉！遭檢舉跨年場泡湯…本尊親道歉

