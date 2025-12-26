王ADEN校唱「臭臉蹲地」遭炎上！溝通專家教善用「2字」替自己留點退路

近日新生代歌手王淯騰（王ADEN）校園演唱爭議被炎上，在表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，他當場蹲下並露出不悅表情，事後在社群上發影片公審學生遭抵制，導致其跨年演出也受影響。若相同情況再來一次，是否會有更好的解法？《優活健康網》特選此篇，薩提爾模式溝通引導講師李崇義用親身案例說明，該如何有效運用「幽默」溝通來化解危機。







王ADEN校唱事件惹議



這幾天在社群媒體上看見一則新聞，新生代歌手王ADEN在高中校園演唱時，遇到一位小迷妹突然衝上舞台熱舞。說實話，小女生跳得不差，節奏感也有模有樣，只是偏偏發生在歌曲正要推向高潮的那一刻。

結果畫面轉到王ADEN的身上，他有點無力的站在角落，彷彿光環被小迷妹奪走。後來，王ADEN蹲在舞台一旁，臉色寫滿「我本來要跳的舞蹈被搶走了」。

這個瞬間，很快就被網路放大檢視。我看見多數聲音站在女學生那一邊，覺得她只是出於喜歡與興奮，反而是偶像的「臭臉」顯得太過生硬，不只傷了迷妹的心，也讓自己的形象扣分。

從新聞後續的反應來看，王ADEN本來應該在台北跨年演唱會參一角的節目也受到影響，弄得藝人跟小迷妹都受傷了。

但老實說，看到這一幕，我的第一個反應是心有戚戚焉，忍不住苦笑了一下。因為那個突如其來的不預期畫面瞬間，我也感到熟悉。





被誤會也能用玩笑化解



有一次上課，一位學員很誠實地舉手說：「老師，我其實報錯名了，我以為這是李崇建老師的課，難怪我搶得到票。」話一說完，全場先是一秒靜默，接著是那種爆笑的聲音此起彼落。因為這樣的事件不只出現過一次，我的心裡早就有被別人誤認的準備了。

很早我就學會了如何面對這樣的場景，後來「紅姐」男扮女裝找男性網友回家過夜的畫面流傳四方，我也懂得運用時事梗笑著回他一句：「那怎麼辦？來都來了，是不是就上（課）？」這句玩笑話一說出，全場笑開，雖然彼此之間本來就有的尷尬氛圍就像被戳破的氣球，瞬間洩氣。

後來那位學員後來反而上得很投入，還在課堂裡跟大夥們說：「真高興我報錯名了。」像是這種突如其來的場面，說穿了就是人生的「突發插曲」。你沒預期，它卻偏偏發生在你本以為是你可以控制的地方。





適時的幽默能帶來正向效果



所以我特別能理解，為什麼有些藝人會在舞台上卡住。舞台本來就像一場精心排練的交響樂，你準備好節奏、燈光、情緒，結果突然有人亂入。那一秒，考驗的不是專業技術，而是心理彈性。

網路上其實早就有很好的對照案例。像戴佩妮曾經在演唱會上，把麥克風遞給歌迷唱，沒想到對方五音不全，現場一度相當災難。但她當下那種「我也不知道該怎麼辦但好好笑」的表情，反而成為經典名場面。不是因為歌迷唱得好，而是因為她用幽默把尷尬變成了連結。

這也印證了薩提爾女士不斷在治療現場強調的一件事：適時地幽默是一種高段位的心理調節能力，不僅化解緊繃的場景，更可以帶來絕好的正向效果。

在溝通與關係的世界裡，幽默往往是一個轉換檔位的開關。當情緒即將失控、氣氛即將翻車時，幽默可以讓人從「被冒犯」轉向「被理解」。學會幽默，你就不需要逃避問題，而是可以用一句話、一個舉動，讓人暫時鬆開防衛，好讓改變有機會發生。





不如把危機視為轉機



回頭看王ADEN的事件，其實也許只差一句話、一個笑容。哪怕他當下說：「哇，妳比我還嗨欸。」整個故事可能就會走向另一個結局。這種可遇不可求的名場面，往往不是刻意設計的，是靠平時我們的幽默練習。

我們每個人都有「蹲在舞台邊擺臭臉」的時刻。可能是在會議上被當眾質疑、在課堂上被比較、在關係裡被誤會。差別只在於，我們選擇讓那個瞬間定義自己，還是用一點幽默，替自己留一條退路。

幽默感，不會讓你永遠不尷尬，但它能讓你在尷尬裡，依然保有包容與彈性。王ADEN年紀還很輕，或許透過這起事件，他漸漸就能掌握群眾想要看見的巨星魅力，這也是我們培養自己應對不預期事件時的能力。

（本文獲李崇義／Charles Lee授權轉載，原文為：幽默化解）（文章首圖來源：王ADEN臉書）

