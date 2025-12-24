王ADEN校園演出翻車！慘丟台北跨年場 宜蘭市也跟進：安排其他節目

娛樂中心／彭淇昀報導

歌手王ADEN日前因校園演出插曲引發爭議，遭到大量網友批評，連原訂的台北跨年舞台也被取消，甚至宜蘭市公所也宣布，取消王ADEN宜蘭市跨年晚會的演出，將協請廠商安排其他節目內容替代。

歌手王ADEN日前因校園演出插曲引發爭議，遭到大量網友批評。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

針對王ADEN校園演出插曲事件，台北市觀傳局23日正式發布聲明，表示很重視台北跨年晚會藝人的形象，並宣布取消王ADEN於今年台北跨年晚會的演出安排，後續影響仍有待主辦單位與團隊進一步說明。

不過有網友發現，宜蘭市跨年晚會演出名單內王ADEN仍入列。而針對宜蘭市公所舉辦之《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會卡司藝人王ADEN近日新聞，宜蘭市也發布聲明。

廣告 廣告

聲明指出，基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN於宜蘭市跨年晚會之演出，宜蘭市公所，將協請廠商安排其他節目內容替代。

更多三立新聞網報導

陳妍希、陳曉9年婚變！業內人士揭「離婚內幕」再登熱搜

他買4張《阿凡達3》！每場「只看90秒」就離場 親曝超狂原因

明越晚越冷！0度線逼近台灣 粉專：今年入冬最強冷空氣

日超商礦泉水「大瓶比小瓶便宜」！55萬人看傻 日本人曝真相

