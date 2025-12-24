王ADEN校園演唱翻車「跨年場全泡湯」！康康說話了 認本來不知道是誰
歌手王ADEN疑似帶風向網暴女學生的風波不斷延燒，導致他在台北、宜蘭的跨年演出都相繼泡湯。中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》今（24日）展開錄製，《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬現身受訪，康康提及此事，以前輩的身分勸：「大家都要注意，做任何事情都要三思而後行。」更透露在這次風波發生前，原本不知道王ADEN是誰。
王ADEN先前在桃園某高中聖誕演唱會開唱，當時一名女學生在老師的鼓勵下衝上台跳舞，沒想到他當場蹲在一旁，歌也不唱了，事後更在社群平台上發布影片，疑似帶風向讓粉絲公審女同學，引發大批網友不滿，對此，康康表示，表演難得碰上類似狀況，自己過去還曾碰過喝醉的觀眾鬧場，高EQ直言：「就讓他唱嘛！說謝謝你幫我多唱好幾條歌，讓我可以休息一下，難得有人上來還跟你互動，我還會在旁邊一起伴舞。」
康康苦口婆心，認為王ADEN這次危機處理不得當，導致跨年演出都取消了，真的得不償失，做事前應該要三思，進演藝圈也是一樣，才華大家都有，但情緒管理、抗壓能力還是要學習。」當下即使女同學無禮越界，心裡不開心，還是要保持基本風度，「其實就一起跳一下，再謝謝同學就好，那也沒人知道你心裡很幹，我們都是這種心態。」
但康康也表示，其實在這次風波爆發前，他們這群主持人都不知道王ADEN是誰，雖然是負面新聞，但也讓大家認識了這個人，「我們這一掛沒人認識他，突然就知道誰是王ADEN，也是有好處啦，他還是可以啦。」
