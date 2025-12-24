王ADEN校園演唱風波延燒 北.宜2場跨年都被取消

台北市 / 綜合報導

歌手 王ADEN校園演唱風波不只台北跨年演出遭取消，宜蘭也要換人。

歌手王ADEN，19日受邀高中活動演出，過程中，一名女學生上台跳舞，讓王ADEN當場中斷演唱，並走到一旁蹲下，表情看起來很不開心，歌手王ADEN：「因為下雨的關係，我已經前面沒有大跳了，原本在最後一首『雙重』的時候，打算大跳，把氣氛拉到最高，但同學衝上來，我就被影響到，所以，我覺得我不應該這樣子，我應該要。」

事後他也講影片剪輯後製，提到當天的事情，但卻被網友說帶風向引爭議，抵制要求退出台北跨年晚會，台北觀傳局也證實王ADEN演出確定取消，王ADEN昨(23)日下午也發出聲明，影片本意是檢討自己當下在台上的臨場反應，不是希望同學，或任何人因此被放進討論，更不可能煽動網路傷害同學，但現在台北跨年場被取消，宜蘭場也要說掰了。

宜蘭市公所主秘林正財：「我們原定王ADEN先生的一個演出，本所將取消，他這一個演出的部分，有關空檔，我們也會另外再洽請得標廠商，盡快做出適當的一個安排調整。」

主辦單位表示，基於維持活動安全，及演出秩序等考量，還有避免模糊跨年晚會活動主軸才會做出取消決策，台上表演小插曲，卻讓兩場跨年演出都掰掰。

