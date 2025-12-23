王ADEN校園臭臉學生慘了！台北跨年表演遭取消 觀傳局23字證實

娛樂中心／蔡佩伶報導

王ADEN是新生代創作歌手，近日他在校園開唱時意外遇到學生衝上台，不過他當下擺臭臉的態度卻引來網友砲轟，如今更有網友陳情，認為他不適合在跨年晚會表演，稍早觀傳局在Threads留言證實，跨年晚會確定不會有他的演出。

今（23日）有網友透過北市陳情網站陳情，提到王ADEN日前校園開唱時因遭學生亂入而擺臭臉，質疑他缺乏職業素養跟包容力，因此建議台北跨年晚會排除「不適任藝人」，後續，觀傳局社群帳號留言表示「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN演出」，至於王ADEN則尚未對此有所回應。

事實上，王ADEN曾拍片解釋當天因為下大雨而無法「大跳」，因此在最後一首歌時決定放開手腳，沒想到學生突然上台導致他受到影響，而他也覺得自己態度不對，並透過影片重新呈現舞蹈給粉絲們，雖然有網友力挺王ADEN，表示學生不該隨意衝上台，不過仍有部分網友痛批他態度不誠懇。

觀傳局證實王ADEN將不會登上北跨表演。（圖／翻攝自Threads）

