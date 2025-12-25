王Aden校園臭臉風波未平 再遭幕後踢爆：開口要訪綱卻無人想訪

（娛樂中心／綜合報導）新生代歌手王Aden（王淯騰）因校園演唱會對女學生擺臭臉惹議，形象陷入低潮，近日又被幕後工作人員爆料「排場很大」，再度掀起討論。爆料者透露，他曾在大型活動後台開口要求：「要先拿到訪綱、看過問題才肯受訪」，沒想到現場根本沒有任何媒體安排訪問，讓在場工作人員直呼尷尬。

圖／王Aden被爆料曾在活動提出聯訪需要訪綱的需求，但根本沒有媒體要採訪。（翻攝 王Aden IG）

據了解，當時王Aden受邀參與大型戶外演出，主辦單位依慣例在後台詢問藝人是否願意接受媒體聯訪。一般後台聯訪多是幾分鐘分享心得、順便替活動宣傳，連天王天后都會配合，對新人來說更是曝光機會。沒想到王Aden提出「要先看訪綱」的前提，結果實際到場的記者並未打算訪問他，聯訪從頭到尾沒有發生，讓工作人員苦笑「要求很多，但其實沒人要訪」。

這起爆料之所以引發關注，起於他先前引起的「校園臭臉風波」。日前他在桃園一所高中演出時，一名女學生在老師安排下上台熱舞，王Aden卻在台上露出不悅表情、走到舞台側邊蹲下，被現場學生拍下上傳。事後他將畫面剪輯成影片放上社群，雖文字強調不要攻擊女學生，仍被批評是在變相公審、帶頭讓未成年學生承受網路壓力。

圖／王Aden「校園臭臉風波」引起許多負面聲量，連續失去演出機會。（資料照）

負面聲量迅速反映到工作上，台北及宜蘭跨年晚會先後宣布更換卡司，部分校園與商演活動也選擇改邀其他藝人，讓外界直言他的演藝之路「才剛起步就踩雷」。有網友認為，從舞台反應、社群發文到後台要求訪綱，這些細節累積起來，都讓人質疑他身為新人的態度與自我定位。

面對批評，王Aden曾在社群表示，當天只是因演出節奏被打斷才顯得不知所措，強調沒有對學生生氣，也多次呼籲外界不要再攻擊女學生，自承「自己也還在學習」。然而在幕後爆料陸續出現、活動邀約連環生變的情況下，他如何重建形象、重新獲得大眾與業界信任，還有待後續觀察。

