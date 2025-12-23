王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名

【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動干擾表演，他當場原地蹲下且表情不悅，遭網友質疑缺乏職業素養。 隨後更有網友在Threads上發起陳情，請求觀傳局評估其是否適合擔任2026台北最High新年城跨年卡司，而稍早台北市觀傳局於社群平台正式表態，確定王ADEN被除名，不會參與演出。

王ADEN校園演出時蹲地臭臉畫面曝光。（圖／翻攝自臉書）

王ADEN第一時間雖拍片解釋，當天因雨天無法盡興表演，原想在最後一首歌放開演出卻被打斷，才導致情緒受影響，並坦言自己態度不對，雖然有部分支持者認為學生不應隨意衝上舞台。隨著輿論延燒，臺北市政府觀光傳播局在社群公開寫下：「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」接著明確回覆：「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

