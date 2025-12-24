王ADEN校園蹲地罷唱延燒 宜蘭跟進台北市「取消跨年演出」

王ADEN因日前校園演唱風波延燒，2天掉兩場跨年演出。（翻攝王ADEN IG）

歌手王ADEN日前在校園開唱，有女學生興奮上台合舞，王ADEN卻蹲在一旁中斷表演，挨轟EQ低、情緒控管差，不少網友直接向北市府陳情，要求取消王ADEN跨年表演，昨（23日）北市府觀傳局隨即回應，確認取消王ADEN跨年演出，隨後有宜蘭網友在地方社群敲碗跟進，今（24日）宜蘭市公所表示，確定取消王ADEN跨年演出。

王ADEN日前受邀至桃園某高中開唱，期間一名女學生衝上司令台大跳歌曲舞蹈，王ADEN先是愣住用手勢示意將舞台讓給女學生，王放棄唱跳，改走往一旁單純唱歌，但沒幾秒後，他直接中斷表演並在舞台蹲下，表情也意味深長，事後還將畫面放上社群，他雖解釋要求網友別網暴女學生，但網友一面倒轟王情商差。

輿論發酵後，有網友直接向上台北市陳情系統，提出王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估，昨（23日）觀傳局表示，跨年晚會將取消王Aden演出安排，隨後宜蘭臉書社團有網友發文提問縣府是否跟進，今（24日）宜蘭市公所透過臉書表示，「基於維持活動安全及演出秩序的至上考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸」，王ADEN宜蘭市跨年晚會演出確定取消。

王ADEN在社群遭炎上，不少網友翻出過往明星遇到熱情粉絲的經典片段，當中就屬綜藝天王吳宗憲在台中2020跨年演唱晚會討論度最高，當時他在台上演唱〈笨小孩〉時，突然一名機車騎士連人帶車衝上舞台，吳宗憲見狀雖傻眼，但仍冷靜問「是來送外賣的嗎？」、「怎麼會有這一段我不知道？」事後該名騎士下台後警方逮捕。





