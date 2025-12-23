王ADEN校園開唱挨轟「公審女學生」 遭北市跨年除名回應了

【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因有女同學一時嗨，在他演唱時跑上台舞動，讓他當場表情不悅原地蹲下，後來女同學跳完靠近他想互動，也直接被無視，遭網友質疑缺乏職業素養、EQ低以及公審女學生，導致有網友在Threads上發起陳情，請求觀傳局評估其是否適合擔任2026台北最High新年城跨年卡司，結果還真的在今（23日）正式被除名，他則回應澄清，「不可能是煽動網路而去傷害同學」。

王ADEN應也沒想到會被北市跨年除名吧！（圖／翻攝王ADEN IG）

王ADEN回應





謝謝大家這幾天的關心。



發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。



往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。



我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。



再次感謝大家





王ADEN

愛騰音樂有限公司

