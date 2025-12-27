王ADEN校園風波遭退貨！「大咖女歌手」空降接棒救援

（記者周德瑄／綜合報導）歌手王ADEN因校唱風波形象受損，原定的台北與宜蘭跨年晚會演出確定取消。宜蘭市公所今天宣布，跨年晚會替補人選將由實力派女神陳芳語接棒開唱，引發網友熱烈討論。公所強調此次調整是考量活動秩序與表演安全，並希望能回歸跨年主軸。而王ADEN日前也針對爭議發聲道歉，承諾未來會更注意言行分寸。

圖／宜蘭市公所宣布由實力派歌手陳芳語接手跨年晚會的演出時段。（宜蘭市公所提供）

整起事件起源於王ADEN在校園演唱會時，因女學生突然衝上台而露出不悅表情，後續影片解釋引發公審爭議。宜蘭市公所指出，為了維護晚會安全與演出品質，決定更換表演名單。接手的陳芳語曾以金曲愛你紅遍亞洲，累積破億點閱率，具備強大舞台魅力與群眾號召力，不少民眾認為這份補強名單更勝原安排。

除陳芳語外，宜蘭跨年卡司還包含彭佳慧、徐懷鈺與高爾宣等共十三組藝人。活動將在三十一號晚間於宜蘭運動公園登場，現場不僅備有市集美食與打卡藝術裝置，市公所也規劃免費接駁專車，從後火車站及轉運站提供環狀巡迴服務。王ADEN則透過聲明表示，影片本意是自我檢討臨場反應，並非要傷害學生，未來將在舞台表現上更加謹慎，並不再對外回應相關爭議。

