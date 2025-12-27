王ADEN案外案！街舞男師「對女高中生做超噁1事」惹怒全網

社會中心／綜合報導

藝人王ADEN日前赴高中校園演唱，不過卻被一名衝上台熱舞的女學生粉絲惹怒，事後也發文暗酸對方，讓不少網友認為王ADEN此舉相當不妥，引發大量批評潮。雖然王ADEN緊急道歉，但也讓他多場跨年演出被拔掉換人。如今，該校園又爆出案外案，起初建議女學生上台熱舞的男師，遭爆料在畢業典禮時，竟把手放在女學生胸口上，把口袋撕破並聲稱這是傳統，讓網友們驚呼太扯，當事校方發出聲明，指出該師已停職接受調查。

臉書粉專「姆士捲」在臉書帳號指出，自己接獲爆料，稱該名把學生推上舞台表演的街舞老師，在校內有一種詭異傳統。他指出，老師會把手部放在女學生胸口上，並將口袋撕下。姆士捲指出：「看完影片整個超不舒服，他甚至想抱其中一個女生還被躲開，也有治平的畢業生留言表示，根本沒看過這項傳統。再退一萬步來說好了，為什麼一個男性師長，可以這樣理所當然的，把手伸進女學生的胸前口袋，還一副延續傳統的正經模樣？學校真的都不用關心一下嗎？」

王ADEN案外案爆發！街舞男師「抓扯女高中生胸口」稱傳統惹怒全網

該師被投訴疑似對女學生性騷。（圖／翻攝姆士捲臉書）





影片曝光後，多數網友痛罵「畢業學長姐說以前根本沒這傳統，是這個老師帶來的傳統好嗎，跟人家在那邊扯傳統」、「覺是想性騷合理化還找小孩下手夠爛」、「一般人若缺乏對不當行為的覺察能力，尚可理解，而教師理應具備更高層次的自我檢視與行為自律，保護學生與尊重身體界線，本就是教師最基本的專業底線」、「為什麼不是女老師幫女學生撕，男老師幫男學生撕，明知有性騷疑慮，身為師長為何還要如此為之？」、「這真的該嚴查耶，帶這什麼自創歪風，有夠噁」。對此，當事校方回應：「事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，將持續守護其隱私，避免二次傷害。」並指出目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

