王ADEN燒案外案…街舞男師「剝扯女高中生胸口」稱傳統！下場曝

記者簡榮良／桃園報導

學校沒這傳統，是老師自己訂的！一名女學生無預警上台跳舞，讓準備「大跳」的新生代歌手王ADEN當場蹲下面露不悅，校園演唱影片曝光被網友罵翻，王ADEN一連丟了好幾場商演。然而，始作俑者是「街舞老師親手慫恿女學生上台的」，還因此燒出案外案。街舞老師被爆黑料，今年6月畢業典禮撕扯女學生胸前口袋，聲稱這是傳統。對此，今（27）日校方發聲明，證實該師已停止接受調查。

慫恿女學生熱舞王ADEN的老師，曾在畢業典禮撕女學生制服的胸章，遭許多校友質疑性騷「學校沒有這個傳統。」（圖／翻攝自Threads）

王ADEN日前受邀校園演出，準備來個拿手「大跳」時，被一名女學生衝上台攔截跳舞，王ADEN當場變臉蹲下，引發輿論爭議，接連慘丟跨年、耶誕節等演唱活動，得不償失。然而真相是，街舞社團老師慫恿女學生上台表演，他透過長文還原始末，指出他只是想讓學生在台下跳被藝人注意，沒料到女學生會直接衝上去，事後帶著女學生向學校還有在場的藝人、經紀人以及工作人員致歉，言論一出，被質疑是甩鍋給女學生。

廣告 廣告

而事件燒出案外案！街舞老師被爆出，今年6月畢業典禮時，將手伸向女學生胸前口袋，接著暴力撕掉胸章，影片遭出土、炎上，老師不畏風口浪尖，逆風聲稱是傳統，「就連女同學也不例外」。更舉例，像是體育班會有的小傳統，撕下胸章寫下祝福話語收到盒子裡，戲稱英雄塚。強調撕女生有特別小心翼翼，提醒把衣服拉出來一點，不要觸碰身體。離經叛道的說詞被校友打臉：「學校沒有這個傳統」。

今（27）日校方發聲明，證實該師已停止接受調查。（圖／翻攝自Threads）

對此，校方回應，事件發生後，輔導室已第一時間介入。當事同學在家長與導師陪伴下，已能正確理解網路輿論，並將此經驗轉化為心理韌性的成長。目前學生學習生活正常，將持續守護其隱私，避免二次傷害；對於事件中因熱情鼓勵互動而造成的舞台流程插曲，校方已完成內部檢討與專業研商。我們理解老師的出發點是希望帶動氣氛，但在專業演出邊界的拿捏上確有優化的空間， 目前老師因爭議行為已停職接受後續的調查。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

教育局則指出，已責成學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「性別平等教育法」等相關規定，分別啟動相關調查程序以釐清案情；並為確保調查期間校園秩序及相關人員安全，已督導學校依法審議該師停聘靜候調查事宜。同時，教育局亦要求學校依學生需求，提供必要之個案輔導、心理諮詢及諮商等支持措施。

後續教育局將持續督導學校依法完成調查及處置作業，並視個案狀況協助連結相關輔導資源，另要求學校加強校園霸凌防制及性別平等教育宣導，以維護學生受教權益與校園安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

奪1命…凹子底公園4學生「踩踏虐魚」畫面曝！環保局開罰了

連2年同1人「邪門抽中名車」！內埔年街再爆攤位內定…鄉長拒答

目睹小琉球玳瑁剝殼亡…想救「摸腐屍竟惹禍」驚悚原因曝！

詐騙死1警…巡佐「重疊車手逃逸路線」自撞亡！靈堂接白包 調查結果曝

