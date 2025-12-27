王ADEN爭議風波未緩！家長還原「大跳真相」：難怪被抵制

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

歌手王ADEN校園演出爭議持續延燒，更燒上台北跨年；台北市觀光傳播局23日證實，已確定取消王ADEN參與台北跨年晚會的演出安排，宜蘭跨年演出也緊接著遭到取消，事業大受打擊。有一位自稱是該名女學生的家長出面還原當時現場狀況，認為事件本質應是「兩個成年人之間的處理問題」，而非單純責怪學生。

王ADEN校園演出爭議持續延燒。（圖／翻攝@adenwang_ IG）

事件起因於12月19日一場校園聖誕活動，王ADEN受邀至桃園某高中演出，過程中一名女學生在現場老師指示下上台共舞，王ADEN卻暫停演出，直接臭臉蹲下，現場氣氛瞬間尷尬。事後，王ADEN透過社群平台說明，稱原本準備在最後一段「大跳」炒熱氣氛，卻因突發狀況被打斷，並呼籲外界不要責怪學生，被質疑是在「公審未成年」。隨著輿論擴大，台北市觀光傳播局23日證實，已取消王ADEN參與台北跨年晚會的演出安排，宜蘭跨年演出也隨後喊卡。

廣告 廣告

風波未歇之際，一名自稱該名女學生家長的網友出面還原當天經過，他透露，孩子返家後主動提及此事，指出當時會上台，是依現場老師只是，並非一時興起。該家長認為，事件本質是「兩個成年人之間的處理問題」，而非單純責怪學生。

同時，家長也質疑，藝人受邀到學校表演是工作性質，而不是來承接情緒的；即便在工作過程中遇到突發狀況，也該以專業態度面對。家長更質疑，王ADEN事後將影片上傳、加上文字說明的作法，容易讓外界解讀為將責任指向學生，進一步引發公審效應。

家長最後強調，該名女學生事後已透過多個社群道歉，但現場老師和藝人本人卻未明確對外說明貨道歉，「最後只剩孩子一個人承擔壓力」，這才是引發家長與外界反感、抵制的主因。家長認為，原本事件僅是很小的一件事，若相關成年人能及時出面說明、道歉，風波或許早已落幕；卻因處理方式不妥，導致爭議持續擴大。

更多FTNN新聞網報導

王ADEN校唱爭議被炎上！昔遭小S虧「像沒內涵的人」 網讚根本神預言

臭臉罷唱爭議延燒！王ADEN跨年演出遭取消 演藝圈大前輩勸學情緒管理

校園演出爭議延燒！王ADEN跨年演出再被砍 宜蘭跟進北市喊卡

