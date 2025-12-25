王ADEN現身東海耶誕晚會 校方：尊重學生活動自主

台中市 / 綜合報導

藝人王ADEN先前在桃園市一所私立高中的校園演唱會上，遇到學生粉絲熱情衝上台跳舞，卻面無表情蹲在角落，被民眾批評情商不夠，爭議愈演愈烈，台北市和宜蘭縣等跨年晚會活動，都取消他的演出，平安夜這一天，王ADEN悄悄現身在台中東海大學，在四所學系合辦的耶誕晚會登台露面，引發熱議，不少人質疑怎麼校方沒取消演出。對此校方回應，尊重學生辦理活動的自主性與多元性。

穿著應景的紅色上衣，在舞台上熱力開跳，他是藝人王ADEN，藝人王ADENVS.觀眾說：「(我可以大跳嗎)，可以。」拿起麥克風向台下觀眾詢問，我可以大跳嗎，藝人王ADEN說：「謝謝大家，我是王ADEN。」

王ADEN現身東海大學的耶誕活動表演，賣力唱跳，表演結束，還90度鞠躬，影片PO網，引發熱烈討論，因為，他先前受邀到桃園一所私立高中演出時，遇上學生粉絲衝上台跳舞，他面露不悅蹲在角落，被民眾痛批情商不夠，還因此丟了台北、宜蘭等縣市的跨年晚會演出資格。

引發爭議後，王ADEN不再對外回應，倒是悄悄在東海大學的四所學系合辦的耶誕晚會，登台露面演出，東海大學學生說：「滿嗨的，但大多是抱著吃瓜的心態啦，這個事件，應該是說雙方都有錯，然後我覺得，王ADEN應該也受到相對應的報應，我覺得這樣就好了，可能有些負面的影響，(校方)都已經決定要請他來了，可能也沒辦法(臨時取消)，(可能是)經費不足，沒有錢請其他人來。」

耶誕晚會邀請到王ADEN，有人覺得有爭議的藝人來演出不太適合，但也有人覺得他已經承擔後果，不用追著議題，繼續攻擊，對此校方表示，尊重學生辦活動的多元與自主性，但未來也會加強留意，幫忙學生檢視邀請來賓。

