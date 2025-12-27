王Aden看到沒？吳宗憲昔遭機車騎士闖舞台 大器喊：歌迷是衣食父母

吳宗憲明年將在台北國際會議中心舉辦演唱會。資料照，東西文娛、星樂全球提供



歌手王Aden近日在校園開唱被女學生闖入後擺臭臉，引發軒然大波，台北、宜蘭跨年的演出都被取消；綜藝天王吳宗憲也曾在跨年演唱會上被歌迷騎機車上台干擾，但仍持續演唱，他今天（12/27）表示，觀眾跟歌迷是衣食父母，在安全的情況下會盡量配合。

吳宗憲明年3月29日將在台北國際會議中心舉辦「吳宗憲JACKY WU 2026臭男人 巡迴演唱會」，他表示，「現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，非常謝謝歌迷與觀眾。」

廣告 廣告

吳宗憲提到，這次演唱會取名「臭男人」，是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也調侃自己。這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時一定會有搞笑開講的橋段，期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂。

針對王Aden事件，其實吳宗憲2019年在台中麗寶樂園唱跨年時，也遇過歌迷騎機車亂入舞台，但仍處變不驚，繼續演唱；這段影片近期被網友挖出，很多人大讚吳宗憲的臨場反應。

對此，吳宗憲笑說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全上我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

更多太報報導

王Aden又出事！被爆排場大 要求「1事」才受訪卻尷尬了

週刊曝辛龍與岳家翻臉內幕 隱瞞劉真塔位、拿契約斷絕往來

小煜離婚！前妻被封「護理界佐佐木希」 昔因1事氣到離家出走