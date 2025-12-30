王ADEN看一下！校唱事件遭炎上 陳昇嘆「抱著你是戲子的心情」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

陳昇將於明（31）日在台北國際會議中心舉行「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，並於今（30）日進行彩排，日前新世代歌手王ADEN在校唱時，一名女學生上台熱舞，他卻當場蹲地擺臭臉，引起爭議，陳昇受訪時談到此事，直言：「sometimes要抱著一種你是戲子的心情。」

陳昇在台北進行演唱會彩排。（圖／記者吳雨婕攝）

曹西平今天稍早傳出過世消息，陳昇表示與曹西平不熟，而回顧今年有許多演藝圈名人離世，談到此事，陳昇心有戚戚的提到日前好友蕭言中大腸癌病逝，他無奈地說：「蕭言中等於是眼巴巴在我懷裡死去，別人的事也不熟，我們說好就不送彼此了，好好幹彼此的事，就可以了。」

即將迎來2026年，陳昇分享在70歲的時候要去爬富士山，「這種級數裡算比較容易的，好像有一些配套比較安全。」他提到以前爬過玉山，玉山沒有很容易爬，而考量過富士山的整體，覺得是可行的，陳昇也感嘆，幸好家裡的人都是有運動細胞，每週都會去騎車，所以體力上都還能負荷。

日前歌手王ADEN因為在演出時，一名女學生衝上台互動，他在台上大擺臭臉，引起外界議論，陳昇表示成為演藝人員以來，加上以前又是在PUB演出的，所以很多局面都看過了，遇到同樣的情況也不會生氣，「我也曾經在唱歌的時候，2樓就往台上丟啤酒罐，我當下滿難過的。」他也直言：「幹這一行，sometimes要抱著一種你是戲子的心情，大大小小的場面都會碰過，這是從業的趣味。」

