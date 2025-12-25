王ADEN網霸風波！「女學生衝上台熱舞」臉臭翻車 街舞老師還原真相

娛樂中心／施郁韻報導

歌手王ADEN前受邀至某高中舉行聖誕演唱會，女同學即興上台熱舞打斷表演，王ADEN當下神情明顯不悅，甚至蹲坐在舞台角落暫停演出。風波持續延燒，當時鼓勵學生熱舞的街舞老師也出面緩頰，長文還原事件始末。

王ADEN因校園演唱會中遭女學生衝上舞台熱舞，王ADEN當場變臉，隨後蹲坐在舞台角落罷唱，影片曝光後，引起網友熱議。事後王ADEN發文說明經過，仍遭質疑間接造成女學生受到網路霸凌，事件尚未平息，最終王ADEN跨年演出及其他活動接連遭到取消。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自IG）

學校的街舞老師也在threads上發聲，還原事件始末，老師表示，自己是影片中女學生的街舞老師，事發當下是他授意女學生靠近舞台，由於知道女學生長期喜歡王ADEN，特別喜歡《雙重人格》這首歌，平時常常練習跳舞，希望有機會能與偶像共舞。

街舞老師表示「我原本用意是希望她在台下跳，希望王ADEN能夠注意到她，CUE她上台，但當下音樂很大聲，大家尖叫聲也大，所以她整個誤解是在台上跳，才會一口氣衝上台」，才引起事件的發生。

街舞老師坦言，當下自己十分錯愕，「說我不傻眼是不騙人的，整個就是知道完了，孩子也是興奮過頭回過神後，發現事情的不對勁」。

街舞老師透露，當下火速與王ADEN及經紀人道歉，強調王ADEN相當體諒，叮囑不要責怪學生，「隨後又帶小朋友（女生）去和學校致歉，給學校帶來麻煩，其他還有在場的藝人、經紀人工作人員致歉」。

街舞老師說，「隨後我和女生就正經聊接下來，要面對的事情，一定要面對，並接受大家的指教，才能對得起自已，不然真的會造成不可磨滅的陰影，我也會陪小朋友面對，我也真的謝謝王ADEN的體諒，不然大家不會知道，她真的一直在道歉，接下來就是接受大家的指教」。

