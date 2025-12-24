王ADEN罷唱掀網暴風波 女學生低調暖回應惹網友心疼

（娛樂中心／綜合報導）歌手王ADEN日前赴高中參加耶誕活動，卻因一名女學生依老師指示上台熱舞，他當場罷唱、蹲在舞台角落擺臭臉，引發各界批評。事後他將片段剪輯上傳社群，導致該名未成年女學生遭到網路攻擊，風波延燒至今，甚至連北市、宜蘭跨年晚會演出都被緊急取消。

圖／王ADEN在校園表演因女學生突上台跳舞霸唱，事後又在網路上發文遭質疑「公審」女學生惹議。（翻攝 王ADEN IG）

事發於本月19日，當時女學生在老師指示下開心走上台，隨音樂與偶像一起跳舞。沒想到王ADEN突然停止演唱、轉身走到舞台一側蹲下，臉色明顯不悅，現場氣氛瞬間凝結。畫面中可見，女學生即使被偶像冷眼無視，仍硬著頭皮把舞跳完，發現氣氛不對，還在台上對王ADEN深深鞠躬致意，但對方始終未回望一眼，待她落寞下台後，才又繼續演唱。

事後，王ADEN把現場片段剪成影片上傳社群，自稱原本想「大跳」，卻被女學生影響，畫面還搭配「傻眼中」等文字與無言表情符號，被網友質疑是在公開「公審」學生，間接引來粉絲到女學生帳號留言謾罵，形同網暴。

在輿論壓力下，王ADEN拍片表示，已與女學生私下和解，但仍被大批網友批評情緒管理失當、EQ過低，有人擔心女學生可能在校園遭到同儕霸凌。對此，女學生稍早在Threads發文，僅以簡短一句「我沒事！謝謝你們」搭配愛心符號，向外界報平安。

其實事發當天，她就曾發文向各界道歉，表示原本安排是在台下跳舞，但因音樂太大聲，以為可以上台互動，是自己「會錯意」，強調並非刻意破壞演出或搶風頭。她也提到，自己很喜歡那首歌，唱歌跳舞是最大的夢想，對於造成學校、老師與王ADEN困擾，連聲說「真的對不起，我為我的不尊重、不禮貌而道歉。」

