王ADEN自毀前程？網紅推手揭「校園場重要性」：離失敗不遠了

娛樂中心／倪譽瑋報導

校園演唱會上，王ADEN原本打算「大跳」，結果興致被突然衝上台的同學打斷，他便走到舞台旁邊蹲地臭臉。（圖／翻攝自王ADEN IG）

歌手王ADEN日前在校園演唱時擺出臭臉，引發網友批評。為許多名人打造社群流量的「網紅推手」劉易蓁發文評論，不少藝人都是靠校園演唱會累積名氣，即使和「商業演唱會」的價差可到十倍以上，但經紀公司仍很重視，因為學生是重要的鐵粉；他對王ADEN捲入爭議表示「說實話是有點感嘆的」，不少人爆紅後就開始「飄」，劉易蓁直言「一旦飄了，離失敗就不遠了」。

王ADEN事件 行銷人解析校園演唱重要性

劉易蓁在粉專「617行銷筆記」發文指出，王ADEN在臭臉事件後還自錄影片，盼望大家「不要霸凌女學生」，這讓他有些驚訝「我原本以為這是什麼學生偷錄上傳的影片，結果竟然是藝人本人發出來的。」

劉易蓁表示「校園演唱會是藝人的兵家必爭之地」，過去他在經營校園雜誌《Koobii高校誌》時，因為經紀公司「非常重視校園市場」，常常可訪問到很多一線明星；劉易蓁舉出，當前的巨星如五月天、八三夭、動力火車、郭靜等都是靠校園演唱會起家的，從新生入學、迎新、校慶、畢典全部包辦，唱幾十場到上百場。

學生粉絲最敢愛 經紀公司高度重視

劉易蓁指出，雖然「校園演唱會」跟「一般商業演出」的行情是天差地別，一場商演20到30萬的藝人，在校園可能只有5000到2萬元，但經紀公司仍重視這塊「因為只有學生，會義無反顧地對偶像忠誠；也只有學生，會瘋狂地表達對偶像的愛」在校園培育的鐵粉們，可謂藝人最重要的精神與經濟支柱。

劉易蓁也分享自己遇到的實例，過去經營雜誌時被經紀公司找上，對方盼望能讓旗下藝人上封面，採訪這些藝人時，發現他們很帥、會唱歌、很有禮貌「當下我就覺得，這些人不紅，誰該紅？」而這些人也確實紅了，他們正是畢書盡、陳勢安、李玉璽、陳彥允。

爆紅後容易「飄」 劉易蓁感嘆不尊重粉絲

劉易蓁透露，他沒看過會對學生不耐煩的藝人，因為在藝人的邏輯裡，學生是讓他們能站上舞台、實現夢想最重要的貴人；上述4人便是靠勤跑校園，累積大票忠誠鐵桿粉絲。反之，對貴人不耐煩「這件事在正常的藝人世界裡，根本不會發生。」

回到王ADEN事件，劉易蓁表示雖然不認識，但看到對方不尊重粉絲「說實話是有點感嘆的」，不少網路紅人「爆紅後容易飄」，總以為一切都是自己的實力，把別人的支持當成雜音，劉易蓁直言「一旦飄了，離失敗就不遠了」不論是網紅還是藝人，都應珍惜支持自己的人。

