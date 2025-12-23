王ADEN臭臉事件 律師開噴：心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手

記者李鴻典／台北報導

王ADEN日前出席校園演唱會，演唱到一半時，一名學生興奮衝上台熱舞，他隨即走到舞台旁邊蹲地臭臉，事後於社群平台的發文，更被砲轟「公審」未成年學生，傳出連台北跨年演出因此遭到取消。林智群律師直言，EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮，這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。

王ADEN走到舞台旁邊蹲地臭臉。（圖／翻攝自王ADEN IG）

林智群律師表示，「有一個c咖藝人（我不知道他是誰）去學校表演，唱歌到一半，老師聳恿一個女學生（她是鐵粉）上台跳舞」。

女學生很高興可以跟偶像一起在台上，跳得很賣力跳得很不錯，但藝人不開心了，直接在舞台上蹲下來。

林智群律師說，女學生發現藝人不高興，趕快跟藝人道歉，之後一直道歉，還是被藝人粉絲攻擊，藝人還加油添醋表示當天本來準備了一支舞，只能事後表演給大家看，然後粉絲更氣了，跑去攻擊女學生，女學生之後把帳號裡面的照片都拿掉了。

林智群律師提到，藝人表演碰到沒預期的情況（有人跑上去），是很好的經驗，EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮，這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下兩個人的。

王ADEN稍早回應，強調發文是為檢討自己當下臨場反應，絕不可能煽動輿論傷害學生。

王ADEN聲明全文：

謝謝大家這幾天的關心。

發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。

往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。

我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸。

再次感謝大家

