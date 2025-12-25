王ADEN臭臉事件「暴紅」！回顧成名路網驚曾與ØZI合作 百萬點閱MV曝

記者陳宣如／綜合報導

近期因校園演出爭議引發熱議的創作歌手王ADEN，成為網友關注焦點，讓許多人忍不住問「他到底是誰？」事實上，這位年僅25歲的台北創作歌手，不僅曾與知名歌手ØZI合作，作品短時間內就突破百萬點閱，更在華語音樂圈累積不少作品，與多位實力派歌手合作，資歷相當驚人。

王ADEN日前在校園開唱引發爭議。（圖／翻攝自IG）

王ADEN本名王淯騰，2000年9月26日出生於台北，自小對音樂充滿熱情。國中時期便開始自學電吉他與創作，從編曲、錄音到混音幾乎全程自力完成，並透過網路平台分享音樂作品，逐步累積人氣。

就讀仁愛國中及萬芳高中期間，王ADEN不斷深化自身音樂製作能力，高中時期作品逐漸受到業界人士關注。高二時，他的創作被知名音樂人剃刀蔣與米奇林發現，正式踏入專業音樂圈。2019年，他第一次參加音樂比賽《咖啡廣場站出來音樂挑戰賽》，就獲得國高中組亞軍，也成為他音樂生涯的重要轉折點。

王ADEN（右）曾與知名歌手ØZI（左）合作歌曲〈站出來〉，並由知名製作人米奇林操刀製作。（圖／翻攝自YouTube）

2020年，王ADEN受邀為品牌獨立完成主題曲〈站出來〉的作詞、編曲與演唱，並與曾奪下「金曲新人獎」的ØZI合作，同時由知名製作人米奇林操刀製作，這首歌曲上線短時間內即突破百萬點閱，使他迅速打開知名度，也奠定王ADEN「全創作型歌手」的市場定位。

此後2年內，他陸續與孫盛希、芮德、Kimberley、熊仔、HUSH、高爾宣等多位高人氣歌手合作，累積許多亮眼作品與表演創作經驗，成為新世代華語創作歌手中具潛力的代表人物之一。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自IG）

然而，王ADEN更進一步廣受台灣大眾認識，是近期受邀到桃園某高中演出時的一段風波。當日王ADEN在台上表演到一半，正準備來段SOLO舞蹈大秀一波，突然一名女學生被老師拱上台站他旁邊熱舞，王ADEN瞬間傻眼，完全笑不出來也表演不下去，甚至走到司令台角落「臭臉蹲地」給大家看，事後還將影片上傳社群，遭網友批評是在「公審未成年」，引發輿論撻伐。

儘管王ADEN事後公開道歉，坦承自己「不應該蹲在那被情緒吞掉」，但形象仍大受影響，不僅原訂25日出席表演的雲林科技大學聖誕校園演唱會行程遭取消，原定參與的台北跨年、宜蘭跨年晚會表演活動，也在短短2天內接連遭台北市政府觀傳局、宜蘭市政府取消。舞台上一個動作引爆的驚人效應，也讓王ADEN成為此刻台灣網路上最紅的歌手。

