王ADEN臭臉拒唱有原因？許常德點破歌手反應「背後核心關鍵」

〔記者邱奕欽／台北報導〕新生代歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女學生突然衝上台跳舞，他當場臭臉並蹲地拒唱，事後再釋出現場影片直言「傻眼中」、「同學衝上台我就被影響到」，連日遭大批網友質疑「公審未成年」，爭議甚至波及多場跨年演出陸續遭取消。事件掀起輿論正反交鋒後，音樂人許常德也為此出面緩頰。

針對這起校唱爭議，許常德今(24日)凌晨回應外界的疑惑，表示事後女學生與王ADEN其實都有真心向對方道歉，並強調歌手並非惡意或耍大牌，希望邀請單位能體會舞台表演的高度緊繃狀態。許常德同時再透露，舞台演出往往經過嚴謹設計，節奏與情緒鋪陳都不容閃失，「就像整首歌把引爆點放在最後一段，卻突然被迫轉彎成另一種節奏，真的會整個傻眼。」他認為王ADEN當下的洩氣反應並非失控，而是源自對演出的重視。

面對網友質疑歌手情緒控管與事後發文不當，甚至延伸到粉絲對女學生的網路攻擊，許常德則回應，這起事件中無論歌手或女學生都還很年輕，在巨大壓力下出現不夠貼心或不當言論，都仍有修正與成長空間。不過，許常德也強調檢討可以存在，但更重要的是給予提醒與理解，「對這2位年輕人都很重要」，盼外界別再無限上綱。

