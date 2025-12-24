王ADEN臭臉毀演藝事業？懶人包一次了解 台北、宜蘭跨年全被取消

記者鄭尹翔／台北報導

歌手王ADEN近日受邀前往桃園某高中，參與校園聖誕演唱會演出，卻在表演過程中發生突發插曲。一名女學生在歌曲進行期間，被社團老師拱上台，未經預期地衝上舞台跳舞，打斷原本編排好的演出流程，現場畫面隨後在社群平台流傳，引發網友熱議。

王ADEN。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN遭挖出還有宜蘭跨年演出，現在確認取消。（圖／翻攝自宜蘭市政府臉書）

從影片中可見，王ADEN在表演後段明顯表情嚴肅，被外界形容「臭臉」，對此他事後親自拍片說明，坦言當天因下雨影響，前段表演動作已縮減，原本計畫在歌曲後段、進入「雙重」段落時進行重點solo，將氣氛推至最高點，卻因學生突然上台而受到影響，情緒一時沒能調整好。

王ADEN在影片中自我反省表示，回看當天畫面後，認為自己應該有更好的處理方式，語帶猶豫地說：「所以我就不應該這樣子，我應該要……還是個壞人？」同時也緩頰表示該名女學生其實跳得不錯，並強調並非有意責怪對方，「love you」。

事件曝光後，輿論出現兩極化反應。有網友力挺王ADEN，認為校方現場控管失當、不尊重專業表演者；也有聲音批評王ADEN拍片說明的方式，形同公開指責未成年學生，形象因此受損。

隨後，該名女學生也在Threads發文道歉，表示原本被安排在台下跳舞，卻因現場音量過大而誤會指示，加上太喜歡這首歌，一時衝動才會上台，並非有意搶鏡或破壞演出，文中多次向學校、老師及王ADEN致歉。

王ADEN也親自在該貼文下方回應，表示自己下台後反思，認為「更好的方法應該是我重新跳一次最後一段副歌，把該給台下同學的給好，不應該蹲在那被情緒吞掉」，並再次肯定女學生的表現，直言「有讓你興奮到衝上來也是一種成功」，最後以「結案」作結。





然而風波並未就此平息，部分網友仍認為王ADEN的處理方式不妥，質疑其形象與態度，甚至發起抵制聲浪。對此，台北市觀光傳播局於23日正式發布聲明，表示高度重視台北跨年晚會藝人形象，宣布取消王ADEN今年台北跨年晚會演出。

此外，原定參與《2026璀璨蘭城 幸福宜市》跨年晚會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲明取消演出。宜蘭市公所表示，基於活動安全、演出秩序與避免模糊跨年主軸等考量，將協請廠商改由其他節目內容替代。

從校園演出插曲到跨年活動接連取消，王ADEN此次事件持續延燒，也再度引發外界對藝人臨場反應、校園活動控管及公眾人物形象的討論。

