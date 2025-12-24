王ADEN臭臉爭議延燒 許常德逆風發聲：並非耍大牌

歌手王ADEN近期捲入臭臉爭議。（圖／翻攝自王ADEN臉書）





歌手王ADEN近日在校園演唱時，一名女同學突上台熱舞，讓他蹲在一旁臭臉，事後拍攝影片也被質疑是公審女學生，風波持續延燒，他也因此丟掉跨年表演的機會。對此，資深音樂人許常德曝光自身看法，「王ADEN並非惡意也非耍大牌」。

許常德認為，歌手表演通常會經過嚴謹設計，就像寫歌需要層層堆疊，一旦被打斷，歌手本人可能會很洩氣，「事後女學生和歌手都很真心跟對方道歉，希望邀請他去表演的單位能體會台上表演的心情，王ADEN並非惡意也非耍大牌。」

廣告 廣告

有網友回應，「歌手自己情緒也要控管」，許常德直言「人生有一些事情，都是立即反應。」他認為這單純是意外，有可能連女學生都不確定自己會不會衝上台，他站在王ADEN的立場思考，「你整首歌要把引爆點放在最後一段，但整個節奏突然轉個彎變成另一款，真的會整個傻眼。」

許常德近一步指出，歌手在舞台上，最重要的就是將嚴謹設計的表演，專注地執行、呈現，「臨場反應不是歌手重要能力，只是這次他真的沒有惡意，他的洩氣是有原因的，而且只有很重視歌迷感受的歌手會洩氣。」



【更多東森娛樂報導】

●再發聲！阿信喊3個不忍 揭替補朱孝天原因

●金曲大師屠穎猝逝！辛曉琪「痛失摯友」哀嘆：很無常

●阿信重摔仍提他 朱孝天冷回「場面話」！網見對話全怒了

