王ADEN臭臉罷唱風波延燒！網又翻出開黃腔 北市觀傳局證實跨年演出遭拔除

王Aden高中校園開唱，遇女學生上台竟蹲地罷唱，引發網路熱議，經民眾反應，觀傳局表示已經確定從跨年演唱中除名。翻攝IG＠adenwang

新生代歌手王ADEN因校園演出「擺臭臉罷唱」陷輿論風暴，儘管他事後用影片道歉並與女同學和解，但風波並未就此平息。今（23日）有網友在Threads分享，已正式透過台北市陳情系統，請求觀傳局評估王ADEN是否適任「2026台北最High新年城」跨年晚會卡司。對此，北市觀傳局於中午12時在Threads回應表示：「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」此舉形同證實王ADEN已遭跨年晚會除名。

網友陳情控訴缺乏素養！指王ADEN意圖網爆霸凌，觀傳局火速介入

根據網友公開的陳情內容，主旨明確要求「觀傳局介入評估王ADEN不適任台北跨年表演」。內容指出，王ADEN在桃園高中演唱時，面對熱情上台的未成年粉絲，竟原地蹲下且表情不悅，事後的澄清影片也被質疑態度不誠懇，甚至有帶動粉絲網爆霸凌該女學生的疑慮。民眾認為其缺乏藝人應有的素養與包容力，擔心會影響台北跨年晚會的形象。觀傳局對此高度重視，強調「我們很重視台北跨年晚會藝人的形象」，並在短時間內做出不予演出的決定。

台北觀傳局回應取消王Adenw台北跨年活動跨年。翻攝Threads@Taipeitravel

對比謝金燕高情商！王ADEN形象崩壞，經紀公司暫無回應

王ADEN此次失言與失態，讓其原本在校園中累積的高人氣大受打擊。不少網友拿台語天后「姐姐」謝金燕曾遇粉絲闖上台，卻能以幽默化解尷尬的經典影片做對比，狠酸王ADEN「態度決定高度」。還有網友發出多年前王Aden網路發言疑似開黃腔，王Aden回覆網友：「我愛女人，絕不對女人動手。但我會打屁股打很大力。」、「你要讓我咬一口嗎？我也喝奶ㄚ。」

對於遭台北跨年晚會拔除卡司一事，王ADEN目前尚未做出回應。這起意外讓原本備受期待的跨年演出意外落空，也成為新生代藝人公關危機處理的一大警訊。

王Aden網路發言疑似開黃腔，引起網友不滿。翻攝小紅書

台北跨年陣容微調！觀傳局嚴守藝人形象，確保晚會正向能量

台北市觀傳局強調，台北最High新年城是全台矚目的指標性活動，表演嘉賓的形象與舞台表現皆會納入評估標準。針對此次陳情案，局處快速回應民意，確保晚會能維持高品質與正向的娛樂氛圍。目前2026台北跨年的正式卡司將在近期陸續公布，王ADEN的空缺是否會由其他新生代歌手補位，已成為社群媒體上的討論焦點。



