王ADEN臭臉罷唱！「女學生誤上台遭網爆」Threads 7字吐心聲

記者林汝珊／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生介入，反應引發爭議。不過該名女學生疑似是在社團老師慫恿下誤上舞台，不少人擔心她可能因此遭到同儕霸凌與輿論壓力，對此，該名學生也在 Threads回應心情。

回顧事件，王ADEN日前於某高中舉行聖誕演唱會，期間一名女學生在社團老師慫恿下上台一起跳舞，王ADEN當下神情明顯不悅，蹲在舞台角落暫停演出。女學生事後道歉，現場畫面引發熱議。王ADEN隨後在社群平台拍片說明事件經過，卻被部分網友質疑刻意剪輯女學生道歉片段，態度欠缺風度，認為相關內容讓未成年學生承受輿論壓力。

廣告 廣告

女同學Threads回應心情。（圖／翻攝自Threads）

不少網友憂心該名未成年女學生的心理狀態，擔心她遭到同儕排擠或謾罵，對此，她也於 Threads 寫下「我沒事！謝謝你們」，回應外界關心。

更多三立新聞網報導

夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養

沈玉琳抗癌4月！最新近照曝光「雙頰凹陷暴瘦一圈」網驚：認不出來

不能大跳了！王ADEN校唱翻車「連三場演出遭除名」悽慘現況曝光

遭影射「家寧公關危機」男星！炎亞綸不忍了首鬆口：到底有多閒

