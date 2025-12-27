王ADEN臭臉翻車！黑歷史被挖 聞小S頭髮喊「女人味」她反應曝光

記者林汝珊／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。過往在節目中的言行也被網友一一翻出。曾登上《小姐不熙娣》，聞起小S的頭髮，直言「女人的味道」，邀約一起躺在沙發上追劇。

王ADEN聞小S頭髮。（圖／翻攝自YT）

節目中，王ADEN透露父親是美髮師，因此特別注意髮質，當場稱讚小S的頭髮狀況極佳，並詢問能否聞聞看，之後深吸一口便大讚「女人的味道，很讚餒」，更玩笑邀約小S躺在沙發上追劇，讓小S忍不住回：「我可以啊，但你不要講話。」

此外，王ADEN在節目中翻唱高爾宣〈Without You〉，小S聽完後卻笑虧「唱歌跟講話差很多」，直言他平時說話的聲音偏扁，「很像那種很沒內涵的人。」隨著校唱爭議延燒，這段節目畫面再被討論，不少人直呼小S根本「神預言」。

