王ADEN臭臉風波延燒！不僅台北跨年 宜蘭場也取消

王ADEN因引發「公審學生」的質疑，被取消台北、宜蘭場跨年演出。（圖／翻攝自王ADEN IG）





男歌手王ADEN近日在桃園某高中舉辦演唱會時，突遇一名女學生被老師拱上台跳舞，當下讓他瞬間傻眼，不僅停止演唱，還蹲下擺出不悅表情。雖然事後他拍攝影片說明當時情況，但仍引發「公審學生」的質疑。事件發生後，他原定參加的台北跨年演出資格被取消，連宜蘭跨年場也隨後被刷掉。

據悉，當天王ADEN在演唱歌曲《雙重人格》時，突然有一名女學生衝上舞台跳舞，打亂了他的表演節奏。他當場停止演唱，並在舞台邊表現出不悅情緒。事後，他透過影片向粉絲說明當時情況：「因為下雨的關係，我已經前面沒有大跳，原本在最後一首『雙重』的時候打算大跳，把氣氛拉到最高，但同學衝上來，然後我就被影響到了，所以呢，我不應該這樣子（在台上情緒悶掉）。」影片中也附上原本計畫的舞蹈片段。

王ADEN遭批公審女學生

同時，該名女學生及校方也向王ADEN致歉，表面上事件似乎告一段落。不過，王ADEN的影片與當天表現仍引起網友熱議，不少網友批評「公審未成年學生」，留言指出：「這篇刪掉才是對學生妹妹好吧，惡意剪輯、加惡意的表情，不懂善良在哪裡？」、「你發文歸發文，你應該要慎重跟『未成年高中生喜歡你的粉絲小妹妹』道歉」、「那個女生已經算是被網暴了～呵呵，還有人說處理的很好」、「發這種陰陽怪氣的影片出來，你就是想看到你的粉絲，跟這個女孩血流成河而已」。

事件也影響了王ADEN的跨年演出安排，原本他預定參加的台北跨年晚會演出資格被取消，原本的宜蘭跨年場演出，也公布取消他的表演。

宜蘭跨年活動取消了王ADEN的表演。（圖／東森新聞）



