王ADEN臭臉風波燒到跨年！ 北市觀傳局出手：確定除名台北跨年演出

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

王ADEN校園演出爭議持續延燒，這把火最終燒上台北跨年。台北市觀光傳播局今（23）日證實，已確定取消王ADEN參與台北跨年晚會的演出安排，原定跟高爾宣的舞台正式喊卡，至於是否另找替補人選，目前仍未公布。

王ADEN在IG發影片解釋，表示當下原本準備「大跳」把氣氛推到最高點，卻因突發狀況被打斷，並補上完整舞蹈段落要獻給學生們。（圖／翻攝@adenwang_ IG）

爭議起因於12月19日的一場校園聖誕活動。王ADEN受邀到桃園某高中演出，唱到最後一首歌時，一名女學生在老師指示下上台共舞；王ADEN卻當場停止演唱，直接在舞台上臭臉蹲下，現場氣氛瞬間降溫。相關畫面曝光後，迅速在網路發酵，也讓該名學生承受不少網路攻擊。

廣告 廣告

事後，王ADEN在IG發影片解釋，表示當下原本準備「大跳」把氣氛推到最高點，卻因突發狀況被打斷，並補上完整舞蹈段落要獻給學生們，王ADEN還呼籲外界不要責怪學生。不過不少網友並不買單，認為他的處理方式欠缺同理心，甚至質疑影片形同「公審」未成年者，要求他退出台北跨年演出，並向政府單位陳情。

對此，觀傳局回應表示：「本次臺北跨年晚會之卡司將取消王ADEN之演出安排。相關說明將由其經紀公司另行對外發布正式聲明」。

更多FTNN新聞網報導

校園唱一半女學生上台熱舞！男歌手擺臭臉不唱了 事後拍片道歉挨罵：EQ低還自以為大氣

《人生只租不賣》神祕網友亮相！ 她當選最夯室友被嘲：根本想找傭人

袁艾菲超商遭性騷！老魚氣炸開嗆：噁男真的是該死

