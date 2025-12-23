王ADEN表演被打斷「蹲地臭臉」 律師批「心胸狹隘」：舞台區容得下2個人的

王ADEN表演被打斷「蹲地臭臉」，律師林智群批他「心胸狹隘」。（翻攝自王ADEN IG）

男歌手王ADEN近期在一場學校表演發生爭議，原本他要登上的2026年台北跨年晚會，也遭宣布取消。對此，律師林智群今（23）日表示，「這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下2個人的」。

男歌手王ADEN先前在一場校園耶誕演唱會演出，一名女高中生在老師引導下走上舞台，並且和王ADEN一起跳舞，沒想到王ADEN卻當場走到舞台邊緣臭臉蹲坐，還中斷演唱，原先他要登上2026年台北跨年晚會，但台北觀傳局則表示，王ADEN不會演出。

王ADEN今天則透過IG限動發長文說，發布影片的本意，是檢討自己當下的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕不可能去煽動網路而傷害同學。他也說，往後在舞台上的每一次選擇都會提醒自己，所有的選擇影響不只是表演本身，也包含大家的感受。

對此，林智群發文說， 藝人表演碰到沒預期的情況（有人跑上去），是很好的經驗，EQ高一點的就會把這個插曲變成一個高潮，這個藝人心胸也太狹窄了，女學生是粉絲不是競爭對手，舞台區容得下2個人的。

舞台上「結屎臉」挨轟霸凌女同學 王ADEN丟跨年工作「發長文這樣說」

唱一半被亂入！王ADEN臭臉被罵翻 吳宗憲5年前離奇事件被網讚「臨危不亂」

「有人又要蹲角落森七七了」王ADEN校唱遭疑公審女學生 觀傳局出手開除跨年演出資格