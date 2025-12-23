王ADEN被取消台北跨年演出 Lulu驚訝曝真實想法：都沒有惡意

《2026超級巨星紅白藝能大賞》23日公布主持人名單，Lulu、（黃路梓茵）、陳明珠、黃偉晉，特別嘉賓TRASH出席。訪問期間正好傳出歌手王ADEN因為校唱爭議，被取消台北跨年演出一事，Lulu聽聞後顯得很驚訝，認為雙方都沒有惡意，希望外界不要去炎上任何事件相關者。

《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持人名單，陳明珠、Lulu、（黃路梓茵）、黃偉晉。（圖／小娛樂）

王ADEN近期校園演唱時，一名女學生突然衝上台熱舞，讓他瞬間臭臉蹲在一旁，事後該名學生有私訊向他道歉。後來，王ADEN發出影片解釋當天狀況，雖說表示不在意，但內容仍被網友解讀為公審女同學，引發大規模討論。

有民眾向台北市政府陳情，希望取消王ADEN的跨年演出，台北市政府觀光傳播局於下午證實，台北跨年確定不會有王ADEN的演出。王ADEN方面則解釋，該影片是在檢討自己當下在台上的臨場反應，並非意圖引導他人炎上學生，他也會自我檢討，「希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸，再次感謝大家。」

陳明珠、Lulu、（黃路梓茵）化身早餐店員。（圖／小娛樂）

Lulu認為，歌手確實會有危險的疑慮，以粉絲角度，「以粉絲的角度，如果她真的跳得很好，也表現的很棒，那是不是兩邊我們都可以互相尊重一下。」先前吳宗憲也在跨年演出時，遇到突然騎車上台的陌生人，主持人在台上會以為是橋段，「像這種大型活動可能就是要交給維安。」

《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持人Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉，以及特邀嘉賓「TRASH」，23日特地現身一日限定的「紅白早餐店」，呼應今年主題「臺灣感性」，分享對家鄉與本土文化的深刻情感，期盼讓國際看見臺灣的美好人事物。節目錄製將於115年1月31日在台北小巨蛋隆重登場，農曆除夕（115年2月16日）在臺灣電視台播出。

