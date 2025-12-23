王ADEN被指霸凌女粉！台北跨年表演緊急喊卡 親上火線回應了

（娛樂中心／綜合報導）歌手王ADEN於19日受邀到高中校園參加聖誕活動演出，卻因與台上一名女學生的互動引發爭議。當時該名女學生在老師安排下上台共舞，王ADEN卻突然停止演唱、轉身蹲在一旁，臉色明顯不悅，現場氣氛瞬間凝結。事後他雖上傳影片呼籲外界「不要攻擊同學」，卻在片中多次以「傻眼中」「被影響到」等字樣強調自身反應，引發網友批評是「變相帶風向」，導致未成年女學生遭到網路攻擊。

事件持續延燒後，王ADEN的跨年演出工作也受到波及，台北市觀傳局稍早證實，已取消他的登台演出安排。

面對爭議，王ADEN今（23日）發出聲明表示，當初上傳影片的本意，是想反省自己在舞台上的臨場反應，並非要讓同學或任何人被捲入討論，更不可能煽動網路輿論傷害對方。他坦言：「這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸，未來在舞台上的每一個選擇，都會提醒自己影響的不只是表演本身，也包含所有人的感受。」

他同時透露，已與團隊討論後決定不再於社群平台發表任何回應，希望事件到此為止，「不再對任何人造成傷害，不再延伸。」

