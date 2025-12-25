王ADEN被爆排場大！提1要求無人理 昔遭小S虧「沒內涵」網朝聖神預言

【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN（王淯騰）近日因校園演出風波，導致形象一落千丈，包括台北和宜蘭跨年演出接連被取消，而他過往上節目曾遭主持人小S調侃，片段被翻出令網友驚呼「神預言」。現在更有幕後人員爆料，身為新人的他卻「排場驚人」，場面相當尷尬。

王ADEN因校園演出風波，導致形象一落千丈。（圖／翻攝自王ADEN IG）

王ADEN之前上節目《小姐不熙娣》，主題是「百萬流量歌手一開口輾壓全場！千萬別說你沒聽過他的聲音！」當時小S發現他唱歌和講話時的聲音差很多，直言講話聲音很扁，聽起來像是「很沒內涵的人」，並解釋不是內容，而是聲音的感覺。



如今王ADEN被炎上，該片段也引發討論，網友紛紛留言朝聖：「徐仙姑也太強」、「來看預言家——最神的小S」、「這裡稱讚王ADEN的人一定沒想到他最近被大家罵爆」。

小S虧王ADEN講話聽起來像是「很沒內涵的人」。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

不只如此，有幕後人員向《鏡週刊》透露，王ADEN受邀參加新北歡樂耶誕城演唱會，後台準備時工作人員循例詢問受訪意願，沒想到只是新人的他竟要求「先給訪綱才肯受訪」。



幕後人員表示，通常演唱會後台聯訪僅是短短幾分鐘的心得分享，目的在於增加藝人曝光度和活動宣傳，唯有王ADEN提出這個要求，尷尬的是現場沒有任何一位記者要採訪他，成為工作人員茶餘飯後的趣事。



回顧事件，王ADEN日前參與校園演出，期間一名女學生被社團老師拱上台熱舞，結果他當場蹲下臭臉並中斷演唱，事後女學生發文公開道歉，但王ADEN的回應引發兩派議論，被網友投訴「霸凌未成年粉絲」，使得台北及宜蘭的跨年演出被取消。

