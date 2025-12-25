王Aden跨年免玩啦！女學生街舞老師還原真相 他諷：不小心露出真心

王Aden因一場校園演唱會遭炎上。圖／翻攝自IG＠adenwang

新生代人氣歌手王Aden（王淯騰）日前受邀桃園某高中參加耶誕校園演唱會，當他演唱到最後一首歌曲〈雙重人格〉，一名女學生突然跑上台熱舞，王Aden臉色瞬間沉下、蹲在一旁，行為反應遭到炎上；對此，女學生街舞老師還原事發經過，網友直指王Aden「不小心露出真心，忘記自己SET的人設」導致形象大翻車。

王Aden日前因校園演出「擺臭臉罷唱」遭到網友謾罵，儘管女學生於社群發文致歉，王Aden也錄了一段語音「其實你跳得很不錯，沒關係，Love you。」雙方私下達成和解，不過輿論風暴之下，台北跨年晚開出第一槍，確定取消演出活動，隨即宜蘭市公所也發聲，「基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代」，取消王Aden表演。

王Aden高中校園開唱，遇女學生上台竟蹲地罷唱，引發網路熱議。圖／翻攝自IG＠adenwang

女學生街舞老師現身：不傻眼是不騙人的

對此，女學生街舞老師回應，知道她喜歡Aden很久，同學們也知道女學生常常練習舞蹈，希望可以向其他粉絲一樣和偶像共舞，起先用意是希望她在台下跳，受到王Aden注意後示意上台，不過當時現場聲音大，女學生誤解為在台上跳，才會一口氣衝上台；而當下「說我不傻眼是不騙人的」，女學生回過神後發現不對勁，也於活動後立即向王Aden以及他的經紀人致歉。

好心被雷親？王Aden人設崩

該名老師表示，「事發當下就是我授意讓她靠近舞台的」，會與女學生共同面對事件；不過一名網友就在社群點出，回過頭看該首歌曲爆紅過程，因歌曲為雙人熱舞，王Aden跑宣傳單人現場表演這首歌時「很常有女觀眾上去跟他一起跳」，而那幾次觀眾上台熱舞時，雖然像是隨機邀請女觀眾，卻「超會跳」，因此後續推廣時，容易讓觀眾感到有趣、有爆點。

網友認為，很多時候都是安排好的，「哪有這麼多這麼會跳的女粉絲，剛好這麼多場這麼多人 都跟的這麼緊，又剛好都被臨時請上去一起跳，又配合這麼好？」沒想到這回該名女學生想上台將場面氣氛炒熱，卻沒想到「好心被雷親」，直言王Aden「內心嘴臉真的是完全被自己戳破」，不小心露出真心，「忘記自己SET的人設」。

王Aden因一場校園演唱會遭炎上。圖／翻攝自IG＠adenwang

高中就被業界關注！創作旋律、後期製作通通一手包辦

事實上，25歲的王Aden為近年逐漸累積知名度的台灣創作歌手之一，就讀北市仁愛國中、萬芳高中，高中期間，王Aden音樂創作從旋律、後期製作皆親手完成，高二作品更被音樂人米奇林與剃刀蔣關注，2019年首次參加《咖啡廣場站出來音樂挑戰賽》，獲得國高中組亞軍；2020年，年僅19歲的他還獲得品牌邀請，一手包辦〈站出來〉一曲，並由米奇林製作、ØZI合作，當時歌曲上線一週即突破300萬點閱，此後陸續與芮德、孫盛希、Kimberley等歌手合作，奠定了「全創作型歌手」市場定位。

如今人設崩塌，根據《鏡週刊》，王Aden受邀參加新北歡樂耶誕城演唱會，在後台準備期間，工作人員詢問受訪意願，目的在於增加藝人曝光度和活動宣傳，平時各大天王、天后都會配合，惟王Aden提出訪綱讓他過目的要求，相當大牌，未料當時「沒有任何一位記者要採訪他」，極為諷刺。原本高人氣創作歌手，因一場校園演唱會引起風暴，掀起社會關注。



