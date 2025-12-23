王ADEN跨年因合約這條掰了！她提1方法止血「活動定接滿」被推爆

娛樂中心／林昀萱報導

歌手王ADEN日前因校園演出臭臉「公審未成年女學生」捲入爭議引發抵制，遭台北市觀傳局取消台北跨年晚會演出，但事件仍持續延燒，合約內幕也曝光。對此，網紅潔哥（李秉潔）也提出解套的公關方法，吸引網友一片叫好。

還原整起事件，王ADEN日前受邀前往桃園某高中參與聖誕演唱會，演出進行中，一名女學生在社團老師引導下突然登台、即興SOLO跳起他的歌曲，原有表演節奏被打斷讓王ADEN當場臭臉，之後更拍影片還原現場，引爆網友對於對舞台控管、學生行為是否失當，以及藝人臨場反應出現兩極化的激烈討論。該名女學生事後也在社群平台發文致歉，表示因誤會安排與一時衝動才誤上舞台，並非刻意破壞演出，雙方看似已各自表態止血。

然而，部分網友認為王ADEN事後拍片說明，無形中將未成年學生推上輿論風口，質疑其行為形同「公審粉絲」，爭議因此持續擴大。台北市觀傳局隨後宣布，基於跨年活動藝人形象考量，取消王ADEN今年台北跨年晚會的演出安排。據《TVBS新聞網》報導，合約中載明，若簽約期間發生對跨年晚會影響的不良形象可取消演出。

潔哥23日也在臉書以「如果我是王ADEN 我會怎麼做公關處理？」為題發文，表示不論是否真心，自己會主動找該名女同學再拍一支雙人舞，並加個好友互動一下、關心學業或是跳舞。「這年紀的學生一定都會貼文出來感謝，學生的傳播速度很快的，口碑好通常學校都搶著邀請，最後他後面的活動一定會接滿，人氣也會更高一層！」大嘆王ADEN「可惜了～」

潔哥的建議也吸引一票網友叫好，紛紛留言附和：「方法很多，卻選了最糟糕的處理方式」、「真心覺得那個女同學很有禮貌，也很期待兩個人可以一起跳舞，相信後續的氣氛一定是好的」、「如果當時一起跳的話，台北跨年好感度就會爆棚，結果…台北跨年因此而沒了」、「或許在理的方面他做一個表演者，他有自己的堅持他覺得被砸場子，所以她想把不愉快的感受表現出來，這位王先生當然是可以表達的。但後面發酵的就是，做一個公眾人物他顯得不夠親民，除非他可以做到我行我素還是依舊被大家喜歡那就變成他個人的特質，不然就是只能迎合大眾而已。」

