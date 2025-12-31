王ADEN跨年夜有工作了！信義區新開幕酒吧邀「大跳」網友喊不買單

創作歌手王ADEN日前因校園演唱爭議捲入輿論風暴，原本排定的台北、宜蘭跨年演出都被取消，但他在今（31）天跨年夜依舊要開唱，將到台北信義區新開幕的酒吧表演，不少網友直呼不買單。

創作歌手王ADEN日前因為校園演唱會中遭到女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉，加上事後發影片一系列操作，引發大批網友撻伐。事情延燒後，王ADEN原本排定的台北及宜蘭跨年演出，通通遭到取消，使他的跨年檔期一度全面空白，形象與事業同時面臨考驗。

廣告 廣告

就在外界以為王ADEN將暫時沉澱之際，北市信義區一間新開幕酒吧卻釋出宣傳影片，將在跨年夜這天邀請王ADEN登台演出，他也拍影片親自宣傳。

消息一出引發網路質疑聲浪，有網友表示原本計畫前往消費，卻在確認王ADEN確定登台後，決定要臨時更換地點。也有人直言，地方政府都已取消演出合作，酒吧卻選擇邀請，讓人難以理解。

台北／張綺云 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

冬雨來襲一路下到跨年夜 元旦急凍「平地剩7度」

跨年維安「立體化」部署！警方應變器材、措施曝光 防踩踏列重點

高雄跨年雙彩蛋「水彈女王」權恩妃紅色造型登場 亞灣花火觀賞點公開