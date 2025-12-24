王ADEN跨年失業！宜蘭市「確定取消跨年演出」 聲明全文曝光了

記者趙浩雲／台北報導

歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，未料表演進行途中，一名女學生突然上台熱舞，意外打斷演出流程。從現場畫面可見，王ADEN當下蹲下並露出不悅神情，相關片段事後由他本人剪輯後上傳至社群，引發網友熱議，事件延燒之下他在台北跨年演出遭取消，今（24）日宜蘭市公所也宣布取消他的跨年演出，聲明也曝光。

事件曝光後，部分網友認為王ADEN公開畫面恐對女學生造成壓力，也質疑是否形同引發網路公審，輿論持續延燒。隨後傳出，王ADEN原定參與的台北、宜蘭跨年演出行程相繼出現變動。

王ADEN宜蘭跨年演出也遭取消。（圖／翻攝自宜蘭市公所臉書）

對此，宜蘭市公所於24日發出補充說明，針對《2026璀璨蘭城幸福宜市》跨年晚會卡司調整一事作出回應。聲明中指出，基於維持活動安全及演出秩序的最高考量，同時為避免模糊跨年晚會的活動主軸，原定由王ADEN於宜蘭市跨年晚會的演出，將協請廠商安排其他節目內容替代。

宜蘭市公所強調，相關調整皆以活動整體規劃與現場秩序為優先考量，後續演出內容將依規劃另行安排。

