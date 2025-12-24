王ADEN跨年沒事做了！繼北市除名後宜蘭也不要他

【緯來新聞網】王ADEN因在唱校園時，有熱情女同學衝上舞台熱舞，氣氛瞬間凝結，原本網路風向是在罵女同學太誇張，但後面的畫面被揭露，是王ADEN臭臉蹲地，女方跳完向對方致歉，卻被王ADEN無視，變成他挨轟網暴霸凌粉絲，事件延燒至今，他昨天（23日）被取消台北跨年演出，今連宜蘭市的跨年也沒了。

宜蘭市公所今上午做出聲明，針對市公所舉辦「2026璀璨蘭城 幸福宜市」跨年晚會，基於維持活動安全及演出秩序考量，同時為避免模糊跨年晚會活動主軸，原定王ADEN在宜蘭市跨年晚會演出，公所將協請廠商安排其他節目內容替代。



兩縣市政府會有這樣的決定，是因為事件發生後，網友寫信向台北市府陳情，認爲該藝人缺乏職業素養與包容力，宜蘭市公所也同樣接獲網友反映，所以於今上午決定取消王ADEN的跨年演出。

